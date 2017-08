Ảnh: Lực lượng Iraq áp sát thành phố chiến lược Tal Afar

Hãng Fars (Iran) đưa tin, các lực lượng Iraq đã tới gần thành phố chiến lược Tal Afar sáng 18/8 để tham gia chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: FNA. Theo Iraq News, chiến dịch giải phóng Tal Afar sắp được phát động, hơn một tháng sau khi lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Mosul từ tay IS. Ảnh: FNA. Được biết, Tal Afar, cách Mosul khoảng 70 km về phía Tây, đã bị “cô lập” từ tháng 6/2017. Ảnh: FNA. Binh sĩ Iraq, các chiến binh tình nguyện Shi'ite và lực lượng người Kurd đã bao vây thành phố Tal Afar từ các hướng. Ảnh: FNA. Tinh thần lạc quan của các binh sĩ. Ảnh: FNA. Theo người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rosool, lực lượng Iraq đã bắt đầu tiến hành những đợt không kích nhằm vào nhóm khủng bố trong thành phố. Ảnh: FNA. LBC dẫn lời các chỉ huy Iraq và Mỹ cho hay, khoảng 2.000 chiến binh IS vẫn cố thủ trong thành phố. Ảnh: FNA. Xe quân sự của lực lượng Iraq tham gia vào chiến dịch giải phóng Tal Afar. Ảnh: FNA. Trước đó, Sputnik dẫn lời Ali Hasim Huseyni, một chỉ huy PMU cho hay quân đội Iraq và Các đơn vị Huy động Nhân dân Iraq (PMU) đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch quân sự giải phóng Tal Afar. Hiện, họ đang chờ chỉ thị của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ảnh: FNA. Chiến dịch giải phóng Tal Afar khỏi IS được dự đoán là một trận chiến khốc liệt. Ảnh: LCD.

