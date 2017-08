Toàn cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan được cho là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: Các binh sĩ Mỹ kiểm tra một chiếc xe bọc thép của NATO bị hư hại sau vụ tấn công liều chết ở tỉnh Kandahar hồi tháng 8/2017. Ảnh: Reuters. Được biết, Mỹ bắt đầu can thiệp quân sự tại Afghanistan từ năm 2001 để tiêu diệt khủng bố Al-Qaeda và loại bỏ phiến quân Taliban. Ảnh: Binh sĩ Mỹ giúp một đồng đội bị thương tại hiện trường vụ nổ ở thủ đô Kabul, Afghanistan, hồi tháng 6/2015. Ảnh: Reuters. Một quả rocket phát nổ cạnh chiếc xe buýt gần như đã bị hư hại hoàn toàn ở căn cứ Gamberi, tỉnh Laghman, hồi tháng 12/2014. Ảnh: Reuters. Các binh sĩ Mỹ thuộc Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) thắp nến trong đêm Giáng sinh tại sân bay Bagram, phía bắc thủ đô Kabul, hồi tháng 12/2014. Ảnh: Reuters. Lesleigh Coyer đến từ Saginaw (Michigan) nằm trước mộ em trai Ryan Coyer tại nghĩa trang Arlington ở bang Virgina (Mỹ) hồi tháng 3/2013. Được biết, Ryan, từng phục vụ trong quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan, đã thiệt mạng tại Afghanistan. Ảnh: Reuters. Hai quả bom phát nổ tại một căn cứ của phiến quân Taliban ở tỉnh Nuristan, Afghanistan, tháng 6/2012. Ảnh: Reuters. Đoàn xe của NATO bị phá hủy sau vụ tấn công của phiến quân Taliban ở tỉnh Samangan hồi tháng 7/2012. Ảnh: Reuters. Lính Mỹ Nicholas Dickhut tại huyện Zharay, tỉnh Kandahar, hồi tháng 4/2012. Ảnh: Reuters. Các binh sĩ Mỹ trong cuộc giao tranh tại huyện Panjiwai, tỉnh Kandahar, hồi tháng 6/2011. Ảnh: Reuters. Một chiếc trực thăng Chinook đến đón các binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn không vận 101 sau cuộc đột kích vào ban đêm ở Yahya Khel, tỉnh Paktika, Afghanistan, tháng 12/2011. Ảnh: Reuters. Thủy quân lục chiến Mỹ khiêng một đồng đội bị thương lên trực thăng ở tỉnh Kandahar hồi tháng 10/2010. Ảnh: Reuters. Những đối tượng tình nghi là tay súng Taliban bị bắt giữ và thẩm vấn trong một ngôi trường ở làng Kuhak, huyện Arghandab, tỉnh Kandahar, hồi tháng 7/2010. Ảnh: Reuters. Thủy quân lục chiến Mỹ trong cuộc giao tranh với phiến quân Taliban ở tỉnh Helmand hồi tháng 10/2009. Ảnh: Reuters. Lực lượng Mỹ nã pháo tại căn cứ Cop Cherokee ở tỉnh Logar hồi tháng 10/2009. Ảnh: Reuters. Lính thủy đánh bộ Mỹ chiến đấu với Taliban ở tỉnh Helmand hồi tháng 5/2008. Ảnh: Reuters. Thi thể của phiến quân Taliban bỏ mạng trong vụ đấu súng với quân Mỹ và lực lượng an ninh Afghanitan gần làng Shajoy ở tỉnh Zabol hồi tháng 3/2008. Ảnh: Reuters. Một lính bắn tỉa người Pháp làm nhiệm vụ ở huyện Qarabagh, phía bắc thủ đô Kabul, hồi tháng 11/2007. Ảnh: Reuters. Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đang trên đường tới khu vực gần Kandahar tháng 12/2001. Ảnh: Reuters.

