Ảnh nóng rẫy chiến dịch giải phóng thành phố Tal Afar

Trong diễn biến mới nhất, mạng tin tức al-Sumaria dẫn lời chỉ huy chiến dịch giải phóng Tal Afar ngày 22/8 cho biết, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu al-Kask và thêm 2 ngôi làng từ tay phiến quân IS. Ảnh: Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) nã rocket vào nhóm khủng bố IS ở vùng ngoại ô thành phố Tal Afar. Ảnh: Reuters. Trước đó, ngày 20/8, quân đội Iraq chính thức mở chiến dịch giải phóng thành phố Tal Afar khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. Ảnh: Các chiến binh PMF cùng một chiếc xe quân sự của quân đội Iraq ở vùng ngoại ô thành phố Tal Afar. Ảnh: Reuters. Đoàn xe quân sự của lực lượng PMF và quân đội Iraq ở vùng ngoại ô Tal Afar. Ảnh: Reuters. Lực lượng PMF và các binh sĩ Iraq trên đường tiến đánh phiến quân IS ở Tal Afar. Ảnh: Reuters. Khói bốc lên trong cuộc giao tranh giữa lực lượng Iraq và các tay súng IS ở vùng ngoại ô Tal Afar. Ảnh: Reuters. Quân đội Iraq tấn công căn cứ IS ở vùng ngoại ô Tal Afar. Ảnh: Reuters. Lực lượng PMF và các binh sĩ Iraq trên xe tăng tiến về Tal Afar. Ảnh: Reuters. Các chiến binh PMF nã tên lửa vào nhóm khủng bố ở vùng ngoại ô thành phố chiến lược Tal Afar. Ảnh: Reuters. Được biết, thành phố Tal Afar cách Mosul khoảng 70 km về phía Tây. Ảnh: Reuters. Lực lượng PMF và binh sĩ Iraq ở vùng ngoại ô Tal Afar ngày 22/8/2017. Ảnh: Reuters. Hình ảnh trên chiến trường ở vùng ngoại ô Tal Afar. Ảnh: Reuters. Xe tăng của lực lượng Iraq tiến về thành phố Tal Afar ngày 22/8. Ảnh: Reuters. Đoàn xe quân sự của lực lượng Iraq rầm rập tiến về thành phố Tal Afar. Ảnh: Reuters. Đông đảo binh sĩ Iraq và chiến binh PMF tập hợp ở vùng ngoại ô Tal Afar. Ảnh: Reuters. Trận chiến Tal Afar được dự đoán là một cuộc chiến khốc liệt. Ảnh: Reuters. Trước đó, các lực lượng Iraq đã giải phóng 5 ngôi làng xung quanh thành phố Tal Afar. Ảnh: Reuters. Lực lượng PMF cùng các binh sĩ Iraq trên xe quân sự ở vùng ngoại ô Tal Afar. Ảnh: Reuters. Chiến dịch giải phóng Tal Afar khỏi IS được phát động hơn một tháng sau khi lực lượng Iraq tái chiếm Mosul – thành phố lớn thứ hai của Iraq. Ảnh: Reuters. Lực lượng PMF và binh sĩ Iraq tại khu vực ngoại ô Tal Afar. Ảnh: Reuters. Các lực lượng Iraq đang bao vây thành phố chiến lược Tal Afar vốn bị phiến quân IS chiếm đóng trong thời gian dài. Ảnh: Reuters.

