Loạt ảnh đáng nhớ về Công nương Diana

Công nương Diana và Thái tử Charles trao nhau nụ hôn trong ngày cưới 29/7/1981. Ảnh: Reuters. Công nương Diana sánh bước cùng Thái tử Charles ở Vancouver (Canada) ngày 6/5/1986. Ảnh: Reuters. Công nương Diana được mọi người tặng hoa ở Kelowna, Canada, ngày 3/5/1986. Ảnh: Reuters. Hình ảnh Công nương Diana trong chuyến thăm thủ đô Washington, Mỹ, ngày 10/11/1985. Ảnh: Reuters. Công nương Diana xinh đẹp đi dự buổi ra mắt phim ở thủ đô London ngày 18/3/1985. Ảnh: Reuters. Vợ chồng Công nương Diana - Thái tử Charles tại Alice Springs, Australia, ngày 20/3/1985. Ảnh: Reuters. Công nương Diana và Thái tử Charles trong chuyến thăm Venice, Italy, ngày 5/5/1985. Ảnh: Reuters. Công nương Diana cười tươi khi ngồi trên xe cùng Thái tử Charles trên đường từ Cung điện Buckingham tới Tu viện Westminster ở London ngày 23/7/1986. Ảnh: Reuters. Công nương Diana cùng hai con trai, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, đứng ở ban công của Cung điện Buckingham ngày 15/6/1985. Ảnh: Reuters. Công nương Diana vui đùa cùng các con trong kỳ nghỉ trên bãi biển ở đảo Necker, Quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 11/4/1990. Ảnh: Reuters. Vẻ đẹp quyến rũ của Công nương Diana tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở thành phố New York ngày 9/12/1996. Ảnh: Reuters. Công nương Diana an ủi bé Iqra Asif, em gái của bệnh nhân ung thư Khurram Zia (14 tuổi), tại Bệnh viện Shaukat Khanum ở Lahore, Pakistan, ngày 23/5/1997. Ảnh: Reuters. Mẹ Teresa nắm tay Công nương Diana tại khu Bronx, thành phố New York (Mỹ) ngày 18/6/1997. Ảnh: Reuters. Công nương Diana ngồi trò chuyện với các thành viên của đội bóng chuyền Zenica trong chuyến thăm quốc gia Bosna và Hercegovina ngày 9/8/1997. Ảnh: Reuters. Công nương Diana rời khỏi phòng tập gym ở London sáng ngày 20/11/1995. Ảnh: Reuters. Công nương Diana thích thú tắm biển ở đảo St Kitts ngày 4/1/1993. Ảnh: Reuters. Công nương Diana ngồi nghỉ trên bãi cát ở đảo Nevis ngày 4/1/1993. Ảnh: Reuters. Công nương Diana ngồi cạnh Nữ hoàng Elizabeth (Queen Mother) ở London ngày 13/6/1992. Ảnh: Reuters. Ảnh chụp Công nương Diana đang theo dõi một trận quần vợt giữa hai cầu thủ Jimmy Conners và Kevin Curren ngày 5/7/1985. Ảnh: Reuters.

