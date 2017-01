Ảnh: Lực lượng Iraq tuần tra khu vực mới giải phóng ở Nineveh

Các lực lượng Iraq trên xe quân sự xuất hiện trên đường phố tại những khu vực mới được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS ở tỉnh Nineveh. Thành viên lực lượng Iraq hào hứng khi đi qua một con đường ở Nineveh. Trong diễn biến liên quan, ngày 6/1, quân đội chính phủ Iraq đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở thành phố Mosul thuộc tỉnh Nineveh từ tay tổ chức khủng bố IS. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 6/1 tuyên bố các lực lượng Iraq sẽ sớm quét sạch nhóm IS khỏi Mosul, thành trì lớn nhất của tổ chức khủng bố này ở Iraq. Theo Lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS), quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ phía Đông của thành phố Mosul. Hình ảnh binh sĩ Iraq tuần tra ở tỉnh Nineveh. Nhiều khu vực ở tỉnh Nineveh đã bị tàn phá trong các cuộc giao tranh. Một binh sĩ cầm vũ khí trên tay. Các binh sĩ Iraq và người dân trên đường phố ở khu vực vừa được giải phóng. (Nguồn ảnh: Fars News Agency)

