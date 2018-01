Tàu chiến Mỹ không thể rời khỏi Canada vì băng tuyết

Theo Sputnik, tàu chiến đấu ven bờ mới nhất của Hải quân Mỹ là USS Little Rock (LCS-9) đã mắc kẹt tại Canada hơn hai tuần nay sau khi cố thực hiện hải trình Florida.

Trước đó vào hôm 16/12/2017, Hải quân Mỹ chính thức đưa vào biên chế tàu USS Little Rock tại Buffalo, New York, ngay sau đó con tàu này phải lên đường về cảng nhà ở căn cứ hải quân Naval Station Mayport, Jacksonville, Florida. Tuy nhiên, do thời tiết xấu và mặt nước đông băng con tàu này bị "giữ" lại New York tới 20/12 mới có thể khởi hành.

Tàu USS Little Rock trong buổi lễ biên chế hôm 16/12 tại cảng Buffalo, New York. Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ.

Dù vậy vận đen của USS Little Rock vẫn chưa chấm dứt khi rời cảng Buffalo ở New York đến cảng Montreal của Canada, nó lại tiếp tục không thể ra khơi bởi thời tiết xấu và băng tuyết cho tới thời điểm hiện tại.

Hải quân Mỹ cho biết, do điều kiện thời tiết cực đoan họ không kịp phản ứng với trường hợp của tàu USS Little Rock, thậm chí cũng không đủ tàu cứu kéo để đưa con tàu này ra khỏi vùng nước đóng băng. Bản thân hệ thống trục cáp kéo trên USS Little Rock cũng chưa sẵn sàng cho một hoạt động với tàu cứu kéo.

Tuy nhiên, một thủy thủ tàu USS Little Rock cho biết, quá trình bảo dưỡng các thiết bị trên tàu đã hoàn thành từ hôm 5/1/2018 vừa rồi, dù vậy giới chức Hải quân Mỹ vẫn quyết định không con tàu xuất bên. "Nếu có nhiều tàu kéo cỡ nhỏ tới hỗ trợ tàu ra khỏi bến, đáng lẽ ra nó đã có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình".

Mời độc giả xem video: Bên trong tàu tàu chiến đấu ven bờ USS Little Rock của Hải quân Mỹ. (Nguồn WIVBTV)



Phát biểu trong một cuộc họp báo gần đây Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard V. Spencer cho rằng, sự chậm trễ trên là do Hải quân Mỹ lúng túng và chưa đưa ra được cách xử lý phù hợp đối với vấn đề của USS Little Rock, mặc dù lực lượng này đã có kinh nghiệm hoạt động hàng thập kỷ trên toàn cầu.