Ngạc nhiên danh sách 5 mẫu súng nguy hiểm nhất thế giới

Đứng đầu bảng danh sách những mẫu súng nguy hiểm nhất không ai khác chính là khẩu súng biểu tượng của lịch sử chiến tranh hiện đại, khẩu AK-47. Nguồn ảnh: NYtimes. Đây là khẩu súng được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất trên thế giới dù nó đã ra đời được hơn 70 năm. Khẩu súng này cũng là khẩu súng trường tấn công duy nhất xuất hiện trên quốc kỳ của một quốc gia. Nguồn ảnh: DW. Tới tận ngày nay, dù đã trải qua hơn 70 năm phát triển với nhiều phiên bản hiện đại hơn được ra đời, tuy nhiên súng trường tấn công AK-47 vẫn có chỗ đứng nhất định trong biên chế chính thức của nhiều đội quân chính phủ và các lực lượng vũ trang tự xưng trên thế giới. Nguồn ảnh: Huff. Nếu thế kỷ trước người Liên Xô có súng trường tấn công dòng AK thì người Mỹ lại có những khẩu súng trường tấn công dòng M16 làm đối trọng. Dù rằng đối trọng này có phần không được cân xứng cho lắm. Nguồn ảnh: Quora. Sử dụng cỡ đạn 5,56mm uy lực và gọn nhẹ, súng trường M16 ban đầu có rất nhiều điểm đáng chê trách nhưng càng về sau, các phiên bản cải tiến của nó càng trở nên hiện đại hơn và trở thành tiêu chuẩn chung của nhiều mẫu súng hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: SH. Với việc Quân đội Mỹ xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, cũng giúp súng trường tấn công M16 trở nên phổ biến. Hiện tại Quân đội Mỹ dù đã muốn thay thế M16 nhưng họ vẫn chưa tìm được ứng cử viên thích hợp. Nguồn ảnh: Flickr. Nếu như M16A4 là phiên bản hiện đại bậc nhất, giải quyết được hết mọi nhược điểm cố hữu trên dòng súng trường tấn công M16, thì khẩu HK416 của Đức lại là khẩu súng giải quyết được mọi nhược điểm trên khẩu M16A4 của Mỹ. Nguồn ảnh: Loadout. Nhỏ gọn, uy lực và mang đậm chất Đức đó là những gì ngắn gọn nhất để miêu tả về khẩu súng trường tấn công "M16A4" phiên bản Đức này. Hiện tại, HK416 đang là khẩu súng tiêu chuẩn của quân đội nhiều nước trong khối NATO và nhiều nước châu Âu khác. Nguồn ảnh: Wiki. Mặc dù là một khẩu súng có xuất xứ từ Đức, nhưng đặc nhiệm Mỹ lại cực kỳ thích sử dụng khẩu súng này do nó đáng tin cậy hơn nhiều so với hàng Mỹ. Đây cũng chính là khẩu súng được Đặc nhiệm SEALs Hải quân Mỹ sử dụng để bắn những phát đạn kết liễu trùm khủng bố Osama Bin Laden vào năm 2011. Nguồn ảnh: Wiki. Nếu như khẩu M16 là súng trường tấn công phổ biến nhất của Mỹ thì khẩu súng máy M240 lại là khẩu trung liên được Quân đội Mỹ sử dụng nhiều nhất. Nguồn ảnh: Wiki. Sử dụng cỡ đạn 7,62mm chuẩn NATO với sức công phá cực khỏe nhờ chiều dài nòng súng lên tới 630mm, M240 không chỉ được sử dụng bởi lực lượng bộ binh Mỹ mà nó còn là sự lựa chọn để tăng cường hỏa lực cho đủ mọi loại phương tiện khác, từ xe tăng cho tới xe thiết giáp hay thậm chí là trang bị trên cả tàu khu trục. Nguồn ảnh: Wiki. Đây cũng chính là khẩu súng máy được lựa chọn trở thành súng máy đồng trục cho các xe tăng M1 Abrams của quân đội Mỹ. M240 có tầm bắn tối đa khoảng 3700 mét, tầm bắn hiệu quả khoảng 1100 mét và có khả năng gắn theo nhiều thiết bị phụ trợ các loại để tăng hiệu suất chiến đấu cho người lính. Nguồn ảnh: Wiki. Đối trọng với khẩu trung liên M240 của Mỹ chính là khẩu trung liên PKM được sản xuất bởi Liên Xô từ năm 1969 tới tận ngày nay. Tổng cộng đã có hơn 1 triệu khẩu trung liên PKM từng được Liên Xô sản xuất và còn nhiều hơn thế nữa các khẩu PKM được sản xuất bởi các quốc gia khác. Nguồn ảnh: Wiki. Trung liên PKM sử dụng cỡ đạn 7,62x54mm với cơ chế bắn trích khí - khóa nòng xoay. Khẩu trung liên này có tầm bắn vượt trội hơn hẳn so với khẩu M240 của Mỹ với tầm bắn tối đa khoảng 4000 mét và tầm bắn hiệu quả lên tới 1500 mét do nòng súng có chiều dài lên tới hơn 1000 mm. Nguồn ảnh: Wiki. Các phiên bản hiện đại hơn sau này như PKP cũng được sản xuất với số lượng lớn nhưng chúng không thể nào vượt qua được cái bóng quá lớn của khẩu PKM đã tồn tại hơn nửa thế kỷ qua. Gần như mọi cuộc xung đột trên thế giới kể từ năm 1970 tới nay đều có sự xuất hiện của khẩu trung liên PKM này. Nguồn ảnh: Wiki. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh binh lính Mỹ huấn luyện bắn súng với khẩu M16A4.

