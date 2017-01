Mục kích xe tăng Abrams nã pháo dữ dội sát nách Nga

Hàng trăm chiếc xe tăng M1 Abrams của Quân đội Mỹ vừa được triển khai tới Ba Lan hồi đầu năm vừa có cuộc tập trận "sát vách" Nga (Ba Lan là quốc gia NATO có chung đường biên giới với Nga). Nguồn ảnh: Sina. Mặc cho phía Nga lên tiếng phản đối về việc đưa một lực lượng lớn như vậy tới Đông Âu, phía Mỹ cuối thời Tổng thống Obama vẫn nỗ lực triển khai hàng trăm xe tăng, xe bọc thép tới Ba Lan. Nguồn ảnh: Sina. Tiếp cận với một môi trường mới tại một địa điểm hoàn toàn xa lạ khiến lực lượng Quân đội Mỹ ở Ba Lan phải tăng cường các hoạt động tập trận bao gồm cả tập trận bắn đạn thật để quen với môi trường chiến đấu mới mẻ ở khu vực này. Nguồn ảnh: Sina. Việc tác chiến trên tuyết cũng có phần khác xa so với việc tác chiến ở Trung Đông-vốn là chiến trường quen thuộc của Quân đội Mỹ trong một thập kỷ vừa qua. Nguồn ảnh: Sina. Điểm khác biệt đầu tiên là thay vì lo sợ bị cát chui vào động cơ dẫn đến hỏng hệ thống máy thì ở nơi có nhiệt độ mùa đông tụt xuống -20 độ như Ba Lan thì mối lo ngại nhất của các sư đoàn thiết giáp đó là xăng bị đóng băng nếu xe không được sử dụng trong thời gian dài. Nguồn ảnh: Sina. Thêm nữa, những cỗ xe tăng Abrams cũng cần thay một lớp vỏ ngụy trang mới trước khi có thể tác chiến một cách tốt nhất trong môi trường trắng xóa này. Màu ngụy trang vàng cát đã tồn tại trên các phương tiện chiến đấu cơ giới của Mỹ từ hơn 20 năm nay kể từ chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Nguồn ảnh: Sina. Khả năng của các xạ thủ và trưởng kíp xe cũng được thử thách trong môi trường mới. Khó nhất khi tác chiến với phương tiện cơ giới trong vùng tuyết trắng này chính là rất khó xác định khoảng cách và thậm chí trong nhiều trường hợp người lính không thể nhìn rõ đường chân trời để xác định khoảng cách do bầu trời và mặt đất đều có màu trắng xóa như nhau. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù trên các hệ thống thiết giáp hiện đại đều có hệ thống xác định khoảng cách bằng laze cực kỳ chính xác, tuy nhiên việc nắm bắt nhuần nhuyễn kỹ năng xác định khoảng cách và nhắm bắn bằng mắt là điều cực kỳ quan trọng với người lính nhất là với những trắc thủ xe tăng và pháo binh. Nguồn ảnh: Sina. Trong trường hợp đối phương sử dụng các thiết bị gây nhiễu sóng, áp chế điện tử toàn diện thì rất có thể tất cả các thiết bị điện tử trên xe sẽ hoạt động không chính xác, vậy nên không thể quá chủ quan ỷ lại vào các trang thiết bị điện tử hiện đại mà mất đi khả năng tính toán của một xạ thủ chuyên nghiệp được. Nguồn ảnh: Sina. Những xe tăng M1A1 và M1A2 của Mỹ đều được trang bị hệ thống pháo nòng trơn cỡ nòng 120 mm M256, đây là khẩu pháo có độ xuyên phá rất lớn do nó có gia tốc đầu đạn lên tới 1.750 m/s. Tầm bắn tối đa đạt 4.000 mét với đạn thông thường và lên tới 8.000 mét với đạn tăng tầm. Nguồn ảnh: Sina. Một lực lượng thiết giáp Mỹ với số lượng lớn kết hợp cùng sức mạnh của hỏa lực pháo binh và không quân sẽ tạo lợi thế rất lớn trên chiến trường nhất là trong những pha tấn công mang tính tổng lực mang tính áp đảo và hủy diệt đối phương. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù phía Nga đang cực lực lên án hành động đưa quân đội áp sát nước này, tuy nhiên phía Mỹ và NATO có vẻ làm ngơ những phản ứng đó và dự định sẽ triển khai thêm các lực lượng quân đội khác đến các nước Đông Âu láng giềng của Nga trong thời gian sắp tới. Ảnh: M1 Abrams khai hỏa pháo chính làm tuyết phải bốc hơi. Nguồn ảnh: Sina.

