Mới nhận Su-35 từ Nga, Trung Quốc đã "dựng" được hàng nhái

Theo đó trong thời gian gần Trung Quốc đã công khai tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ J-11D một trong những chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 mới nhất của nước này. Và bản thân J-11D của Trung Quốc hiện đang được coi là phiên bản Su-35 được sản xuất bởi Bắc Kinh. Nguồn ảnh: Sina. Các học giả quân sự Trung Quốc nhận định, với việc Su-35SK được Trung Quốc mua trực tiếp từ Nga với số lượng lớn trị giá hàng tỷ USD, quá trình nghiên cứu và phát triển J-11D chắc chắn sẽ được rút ngắn lại. Bên cạnh đó thiết kế của J-11D ngày càng tương đồng với Su-35. Nguồn ảnh: Sina. So với J-10A và J-10B vốn là những chiến đấu cơ phổ biến và hoàn thiện nhất mà Trung Quốc có thể tự sản xuất hoàn toàn, J-11D hay các chiến đấu cơ J-11 có ưu thế vượt trội hơn hẳn với kiểu dáng khí động học hiện đại hơn, khả năng bay tốt hơn và đặc biệt là có khả năng mang vũ khí vượt trội. Nguồn ảnh: Sina. Vì vậy, có thể dễ dàng nhận ra rằng trong tương lai, Không quân Trung Quốc sẽ sử dụng chiến đấu cơ J-11 và các phiên bản của nó như một dòng tiêm kích xương sống của lực lượng này. Điều này đòi hỏi J-11 cần phải phát triển tốt hơn nữa để có thể "ngồi chung mâm" với các chiến đấu cơ thế hệ 4++ của nước ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Các học giả quân sự của Trung Quốc cũng cho rằng, J-11B có kiểu dáng khí động học tốt hơn hẳn so với các chiến đấu cơ dòng Su-27 của Nga. Phía Trung Quốc đã lược bỏ đi nhiều chi tiết thừa, hoàn thiện lại thiết kế để giúp J-11B có hiệu suất bay vượt trội hơn nhiều so với phiên bản gốc của Nga. Nguồn ảnh: Sina. Với việc J-20 của Trung Quốc vẫn tiếp tục phải sử dụng động cơ được nhập khẩu từ Nga và quan trọng nhất là vấn đề giá thành và những công nghệ được áp dụng trên J-20 vẫn còn quá mới mẻ và gặp nhiều sự cố, J-11 hay tương lai là J-11D được xem là giải pháp an toàn để Trung Quốc duy trì sức mạnh không quân của nước này. Nguồn ảnh: Sina. J-11 là chiến đấu cơ 1 chỗ ngồi được Trung Quốc sao chép "bất hợp pháp" từ phiên bản Su-27SK của Liên Xô trước đây. Phi cơ Trung Quốc này có chiều dài 21,9 mét, sải cánh rộng 14,7 mét và có trọng lượng rỗng vào khoảng 16,3 tấn. Nguồn ảnh: Top 81. Với trang bị 2 động cơ Lyulka AL-31F do Nga sản xuất hoặc động cơ WS-10A do Trung Quốc "tự trồng", J-11 có khả năng cất cánh với trọng lượng tối đa vào khoảng 33 tấn, tốc độ tối đa khoảng Mach 2,35 tương đương với 2500 km/h và có trần bay 19.000 mét. Nguồn ảnh: Sina. Ở biến thể tiêm kích J-11D của Trung Quốc dòng chiến đấu cơ này được cải tiến hệ thống điện tử với radar quét mảng phá tiên tiến, tăng cường khả năng tác chiến trên không, cải tiến kiểu dáng khí động học, cải tiến động cơ, thêm giá treo vũ khí ở hai bên cánh và thậm chí là cả hệ thống lái fly-by-wire (chưa được kiểm chứng). Nguồn ảnh: Sina. Trong tương lai gần với việc đưa vào trang bị số lượng lớn Su-35 từ Nga chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển dòng J-11 mạnh hơn trước, và rất có thể họ sẽ cho ra đời một biến thể Su-35 "Made in China" chỉ trong vài năm tới và điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nguồn ảnh: Sina. Mời đọc giả xem video: Chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc. Nguồn: Youtube.

Theo đó trong thời gian gần Trung Quốc đã công khai tiến hành thử nghiệm chiến đấu cơ J-11D một trong những chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 mới nhất của nước này. Và bản thân J-11D của Trung Quốc hiện đang được coi là phiên bản Su-35 được sản xuất bởi Bắc Kinh. Nguồn ảnh: Sina. Các học giả quân sự Trung Quốc nhận định, với việc Su-35SK được Trung Quốc mua trực tiếp từ Nga với số lượng lớn trị giá hàng tỷ USD, quá trình nghiên cứu và phát triển J-11D chắc chắn sẽ được rút ngắn lại. Bên cạnh đó thiết kế của J-11D ngày càng tương đồng với Su-35. Nguồn ảnh: Sina. So với J-10A và J-10B vốn là những chiến đấu cơ phổ biến và hoàn thiện nhất mà Trung Quốc có thể tự sản xuất hoàn toàn, J-11D hay các chiến đấu cơ J-11 có ưu thế vượt trội hơn hẳn với kiểu dáng khí động học hiện đại hơn, khả năng bay tốt hơn và đặc biệt là có khả năng mang vũ khí vượt trội. Nguồn ảnh: Sina. Vì vậy, có thể dễ dàng nhận ra rằng trong tương lai, Không quân Trung Quốc sẽ sử dụng chiến đấu cơ J-11 và các phiên bản của nó như một dòng tiêm kích xương sống của lực lượng này. Điều này đòi hỏi J-11 cần phải phát triển tốt hơn nữa để có thể "ngồi chung mâm" với các chiến đấu cơ thế hệ 4++ của nước ngoài. Nguồn ảnh: Sina. Các học giả quân sự của Trung Quốc cũng cho rằng, J-11B có kiểu dáng khí động học tốt hơn hẳn so với các chiến đấu cơ dòng Su-27 của Nga. Phía Trung Quốc đã lược bỏ đi nhiều chi tiết thừa, hoàn thiện lại thiết kế để giúp J-11B có hiệu suất bay vượt trội hơn nhiều so với phiên bản gốc của Nga. Nguồn ảnh: Sina. Với việc J-20 của Trung Quốc vẫn tiếp tục phải sử dụng động cơ được nhập khẩu từ Nga và quan trọng nhất là vấn đề giá thành và những công nghệ được áp dụng trên J-20 vẫn còn quá mới mẻ và gặp nhiều sự cố, J-11 hay tương lai là J-11D được xem là giải pháp an toàn để Trung Quốc duy trì sức mạnh không quân của nước này. Nguồn ảnh: Sina. J-11 là chiến đấu cơ 1 chỗ ngồi được Trung Quốc sao chép "bất hợp pháp" từ phiên bản Su-27SK của Liên Xô trước đây. Phi cơ Trung Quốc này có chiều dài 21,9 mét, sải cánh rộng 14,7 mét và có trọng lượng rỗng vào khoảng 16,3 tấn. Nguồn ảnh: Top 81. Với trang bị 2 động cơ Lyulka AL-31F do Nga sản xuất hoặc động cơ WS-10A do Trung Quốc "tự trồng", J-11 có khả năng cất cánh với trọng lượng tối đa vào khoảng 33 tấn, tốc độ tối đa khoảng Mach 2,35 tương đương với 2500 km/h và có trần bay 19.000 mét. Nguồn ảnh: Sina. Ở biến thể tiêm kích J-11D của Trung Quốc dòng chiến đấu cơ này được cải tiến hệ thống điện tử với radar quét mảng phá tiên tiến, tăng cường khả năng tác chiến trên không, cải tiến kiểu dáng khí động học, cải tiến động cơ, thêm giá treo vũ khí ở hai bên cánh và thậm chí là cả hệ thống lái fly-by-wire (chưa được kiểm chứng). Nguồn ảnh: Sina. Trong tương lai gần với việc đưa vào trang bị số lượng lớn Su-35 từ Nga chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển dòng J-11 mạnh hơn trước, và rất có thể họ sẽ cho ra đời một biến thể Su-35 "Made in China" chỉ trong vài năm tới và điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nguồn ảnh: Sina. Mời đọc giả xem video: Chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc. Nguồn: Youtube.