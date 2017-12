Ghé thăm đơn vị “hải quân” duy nhất của Lục quân Việt Nam

Lữ đoàn giang thuyền 962, thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đóng quân ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang được xem là một trong những đơn vị “hải quân” hiếm hoi của Lục quân Việt Nam. Sở dĩ nói như vậy là bởi cán bộ, chiến sĩ thuộc lữ đoàn đều thuộc biên chế lục quân. Nguồn ảnh: QPVN. Có lịch sử hình thành và phát triển từ Kháng chiến chống Mỹ, ngày nay Lữ đoàn giang thuyền 962 có nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm an ninh ven biển, vùng sông nước Cửu Long. Bên cạnh đó, đơn vị còn có trách nhiệm tham gia các công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai vùng sông nước. Nguồn ảnh: angiang.gov.vn Do là đơn vị binh chủng đặc thù nên chương trình huấn luyện của lữ đoàn nhất là với các tân binh có phần khác các đơn vị bộ binh khác. Ngoài những nội dung huấn luyện cơ bản dành cho một đơn vị bộ binh, lữ đoàn còn bổ sung, điều chỉnh một số nội dung huấn luyện dành cho các đơn vị hải quân trong công tác huấn luyện binh sĩ tại đơn vị. Nguồn ảnh: QPVN. Đặc thù hoạt động trên vùng sông nước, nay Lữ đoàn giang thuyền 962 được trang bị các loại tàu chiến cao tốc cỡ nhỏ như lớp tàu tuần tra đường sông PCF; tàu tuần tra cao tốc ST-175 (trong nước tự đóng) và tàu đổ bộ ST-2300…Trong ảnh là biên đội tàu của Lữ đoàn giang thuyền 962 tại cầu cảng của đơn vị nhìn từ trên cao xuống. Nguồn ảnh: QPVN. Trong đó mẫu tàu chiến mới nhất và hiện đại nhất của Lữ đoàn giang thuyền 962 chính các tuần tra kiểu ST-175 do các công ty đóng tàu trong nước tự thiết kế, đóng mới. Do có kích thước nhỏ, các tàu ST-175 rất thích hợp hoạt động ở vùng sông nước và vùng biển phía Tây Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Tàu tuần tra ST-175 có chiều dài 17m, rộng 4,5m, chế tạo bằng hợp kim nhôm, trang bị 2 máy đẩy 490 mã lực cho tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ và có thủy thủ đoàn 8 người. ST-175 được xem là sự thay thế hoàn hảo cho các tàu PCF đã quá cũ và thiết bị không còn đồng bộ đang được biên chế trong Lữ đoàn giang thuyền 962. Nguồn ảnh: Quân khu 9. Về lai lịch của PCF, đây là loại tàu tuần tra cao tốc loại PCF do Mỹ sản xuất, và là trang bị chính của Lữ đoàn giang thuyền 962 kể từ sau năm 1975 cho đến nay. Tuy nhiên hiện tại hầu hết những chiếc PCF đều đã cũ và xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Nguồn ảnh: angiang.gov.vn. PCF được thiết với phần vỏ thân bằng nhôm, tàu có chiều dài khoảng 15m, rộng 4m, mớn nước 1,5m.Trái tim của con tàu này là một động cơ diesel GM 12V71N có công suất 480 mã lực cho tốc độ tối đa tới 21 hải lý/giờ đạt tầm hoạt động khoảng 590km. Trong ảnh là các tháp súng máy được đặt trên thân tàu PCF. Nguồn ảnh: Thanh Niên. Dựa trên những hình ảnh hiện tại biên đội tàu của Lữ đoàn giang thuyền 962 được biên chế 2 tàu ST-175, 4 tàu PCF cùng 6 tàu đổ bộ ST-2300. Trong tương lai gần nhiều khả năng các tàu PCF sẽ dần được thay thế bởi ST-175 hoặc một mẫu tàu tuần tra khác hiện đại hơn do trong nước tự sản xuất. Nguồn ảnh: QPVN. Hầu hết các tàu tuần tra của Lữ đoàn giang thuyền 962 đều được vũ trang với súng máy hạng nặng 12.7mm hoặc 7.62mm, ngoài ra trên các tàu ST-175 chúng còn được trang bị súng phóng lựu tự động AGS. Nguồn ảnh: Báo An Giang. Trong ảnh là tàu đổ bộ ST-2300 của Lữ đoàn giang thuyền 962, trong một buổi huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên vùng sông nước. Nguồn ảnh: Báo An Giang. Mời độc giải xem video: Lữ đoàn Giang thuyền 962 huấn luyện cứu nạn mùa bão lũ. (Nguồn QPVN)

