Global Firepowe: Sức mạnh quân sự Việt Nam 2017 lọt top 10 châu Á

Theo đó các chỉ số sức mạnh quân sự của mỗi nước được chuyên trang quốc phòng Global Firepowe phân tích, đánh giá dựa trên 50 thông số có thể ảnh hưởng đến quyết định và khả năng đương đầu với chiến tranh thông thường của mỗi quốc gia, được thu thập từ CIA và các báo cáo truyền thông. Và chỉ số này được gọi tắt là PwrIndx (Power Index). Nguồn ảnh: hanoi.edu. Trong báo cáo mới nhất của Global Firepowe điểm PwrIndx của Việt Nam là 0,3587 (chỉ số tối ưu là 0,0000) đứng thứ 16 thế giới và thứ 10 tại khu vực châu Á. Trong bảng xếp hạng của Global Firepowe của năm 2016, chỉ số sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 21 thế giới và trong top 20 châu Á. Nguồn ảnh: backan.gov.vn. Dựa trên các chỉ số được Global Firepowe công bố, Việt Nam đang có 448.500 quân thường trực, 5.040.000 quân dự bị. Ngân sách quốc phòng của chúng ta được Global Firepowe đánh giá ước đạt hơn 3,3 tỷ USD hàng năm. Nguồn ảnh: Soha. Về trang bị vũ khí, Global Firepowe thống kê Việt Nam sở hữu 3.150 xe thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh, 1.545 xe tăng chiến đấu chủ lực và xe tăng hạng nhẹ, 2.200 pháo xe kéo, 1.100 pháo phản lực phóng loạt, 278 máy bay cánh cố định và trực thăng và 65 tàu chiến các loại. Nguồn ảnh: Quân đội Nhân dân. Dựa trên bảng xếp hạng của Global Firepowe ta có thể nhận thấy chỉ số sức mạnh quân sự của Việt Nam đã tăng khá lớn so với năm 2016, tuy nhiên các dữ liệu trên cũng chỉ ở mức tương đối và vẫn chưa được kiểm chứng.Nguồn ảnh: Báo Hải quân Việt Nam. Bên cạnh sự bức phá của Việt Nam trên các bảng xếp hạng của Global Firepowe còn có sự xuất hiện của một quốc gia khác là Nga, quốc gia giữ vị trí cường quốc quân sự đứng đầu châu Á năm 2017. Nguồn ảnh: independent. Mặc dù được biết đến như một quốc gia châu Âu nhưng trên thực tế đa phần lãnh thổ của Nga lại nằm ở châu Á do đó năm nay Global Firepowe quyết định đưa Nga vào trong danh sách này và dĩ nhiên Moscow . Nguồn ảnh: npr.org. Theo Global Firepowe, hiện tại Nga đang có 798.000 quân thường trực, 2,5 triệu quân dự bị, 3.794 máy bay, hơn 50.000 phương tiện bọc thép các loại, 4.625 pháo xe kéo, 3.793 pháo phản lực phóng loạt, 352 tàu chiến, ngân sách quốc phòng hàng năm là 44,6 tỷ USD. Nguồn ảnh: JetPhotos. Còn đứng vị trí thứ hạng 2 châu Á tất nhiên là Trung Quốc với 2,26 triệu quân thường trực, 1,45 triệu quân dự bị, 2.955 máy bay, hơn 11.000 phương tiện bọc thép các loại, 6.246 pháo xe kéo, 1.770 pháo phản lực phóng loạt, 714 tàu chiến, chi tiêu quốc phòng phòng hàng năm ước tính 161 tỷ USD. Nguồn ảnh: Asia Times. Tiếp theo là Ấn Độ với 1,36 triệu quân thường trực, 2,8 triệu quân dự bị, 2.102 máy bay, hơn 11.000 phương tiện bọc thép các loại, 7.414 pháo xe kéo, 292 pháo phản lực phóng loạt, 295 tàu chiến, ngân sách quốc phòng hàng năm là 51 tỷ USD. Nguồn ảnh: South Report. Vị trí thứ tư là Nhật Bản, lực lượng phòng vệ nước này có trong biên chế 311.000 quân thường trực, 63.000 quân dự bị, 1.594 máy bay, hơn 3.000 phương tiện bọc thép các loại, 500 pháo xe kéo, 99 pháo phản lực phóng loạt, 131 tàu chiến, ngân sách quốc phòng ước đạt 43,8 tỷ USD. Nguồn ảnh: The News Lens. Vị trí 5 là Thổ Nhĩ Kỳ với 743.000 quân thường trực, 360.000 quân dự bị, 652 máy bay, 1.018 xe thiết giáp và xe chiến đấu bộ binh, 2.445 xe tăng chiến đấu chủ lực và xe tăng hạng nhẹ, 697 pháo xe kéo, 811 pháo phản lực phóng loạt, 194 tàu chiến, ngân sách quốc phòng 8,2 tỷ USD. Nguồn ảnh: Handelsblatt Global. Vị trí 6 là Quân đội Hàn quốc với 627.500 quân thường trực, 5,2 triệu quân dự bị, 1.477 máy bay, hơn 3.000 phương tiện bọc thép các loại, 5.374 pháo xe kéo, 214 pháo phản lực phóng loạt, 166 tàu chiến, ngân sách quốc phòng 43,8 tỷ USD. Nguồn ảnh: The Week UK. Vị trí 7 là Pakistan có 637.000 quân thường trực, 282.000 quân dự bị, 951 máy bay, gần 6.000 phương tiện bọc thép các loại, 3.278 pháo xe kéo, 134 pháo phản lực phóng loạt, 197 tàu chiến, ngân sách quốc phòng 7 tỷ USD. Nguồn ảnh: The Express Tribune. Vị trí 8 là Indonesia có trong biên chế 435.000 quân thường trực, 540.000 quân dự bị, 411 máy bay, 1.500 phương tiện bọc thép các loại, 80 pháo xe kéo, 86 pháo phản lực phóng loạt, 221 tàu chiến, ngân sách quốc phòng 6,9 tỷ USD. Nguồn ảnh: Asia Times. Còn vị trí xếp ngay trên Việt Nam là Israel với 168.000 quân thường trực, 550.000 quân dự bị, 652 máy bay, với gần 13.000 phương tiện bọc thép các loại, 300 pháo xe kéo, 48 pháo phản lực phóng loạt, 65 tàu chiến, ngân sách quốc phòng 15,5 tỷ USD. Nguồn ảnh: KALW. Mời độc giả xem video: Tăng cường sự tinh nhuệ của các đơn vị bộ binh Việt Nam. (Nguồn QPVN).

