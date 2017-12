Bính lính Anh được cấp 30.000 Đồng đón Giáng Sinh

Binh lính Anh đón Noel ở Afghanistan. Nguồn ảnh: PA.

The Sun cũng cho biết, binh lính Mỹ đóng quân trong cùng khu vực có vẻ "sướng" hơn lính Anh với một loạt các quà tặng tới từ Bộ Quốc phòng Mỹ bao gồm cây thông Noel, gà tây và các đĩa phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao được gửi đi từ Washington.

Trả lời về vấn đề tại sao binh lính Anh lại "thiệt thòi" hơn lính Mỹ dù họ đóng quân trong cùng điều kiện khắc khổ như nhau, phía Anh khá "thật thà" cho biết đơn giản là vì ngân sách quốc phòng của Anh ít hơn so với Mỹ.

Tuy nhiên, The Sun cũng khẳng định binh lính Đan Mạch và Mông Cổ cũng có cái Giáng Sinh "ấm áp" hơn lính Anh nhiều lần dù không nói rõ chi tiết những vật phẩm mà binh lính của những quốc gia này nhận được ở Afghanistan. Mời độc giả xem Video: Binh lính Anh khổ sở chiến đấu trên chiến trường Afghanistan.

Một lính Anh tại Afghanistan thổ lộ: "Họ thậm chí không gửi chúng tôi đủ tiền cho một cốc cà phê. Còn người Mỹ thì được cấp hẳn một khoản để nuôi đám mèo hoang trong căn cứ của mình".

Bữa tối Giáng sinh của những người lính Anh được tổ chức trước vào tối thứ sáu 23/12, trong khi tuyết rơi dày trên các vùng núi ở Afghanistan. Tuy nhiên, tinh thần của các binh sĩ Anh ít nhiều được an ủi phần nào khi họ nhận được quà và bưu phẩm từ bạn bè và gia đình ở Anh. Các món quà trên đã đến với họ đúng vào lúc Giáng sinh.

