Bất ngờ cách lính Mỹ đón Giáng sinh ở Afghanistan

Lễ Tạ ơn, Giáng sinh hay Đêm giao thừa luôn là những ngày lễ lớn đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, đối với những lính Mỹ đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài thì họ lại có cách đón những ngày lễ trên khác hẳn so với quê nhà. Và hãy cùng xem lính Mỹ đón một mùa Giáng sinh như thế nào ngay trên tuyến đầu của chiến trường Afghanistan. Nguồn ảnh: Marine Corps. Như một phần không thể thiếu của các ngày lễ, binh sĩ Mỹ thường đón Giáng sinh hay năm mới bằng các trò chơi truyền thống của mình và họ có khá nhiều trò tiêu khiển trong những lúc rảnh rỗi bởi quân đội Mỹ sẽ luôn đảm bảo cho binh sĩ của mình một tinh thần tốt nhất để có thể sẵn sàng chiến đấu trong mọi thời điểm. Nguồn ảnh: Complex. Do đó, chả ngạc nhiên lắm khi trong các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài mà cụ thể là Afghanistan có sự xuất hiện của các máy chơi game cầm tay như X-box hoặc Playstation mới nhất. Nguồn ảnh: Military. Nếu X-box và Playstation dùng để tiêu khiển thì để lấp đi nổi nhớ nhà, quân đội Mỹ cũng đảm bảo cho các binh sĩ của mình được thưởng thức những món ăn truyền thống trong các ngày lễ như Lễ Tạ ơn hay Giáng sinh ngay trên chiến trường. Nguồn ảnh: Stars and Stripes. Tuy nhiên nếu quá xui xẻo phải chiến đấu tiền tiêu thì binh sĩ Mỹ cũng có thể tự tạo cho mình một cái bánh Giáng sinh như trong hình bằng các loại đồ ăn đóng gói có sẵn mà họ được cấp phát. Nguồn ảnh: Military. Một trong những niềm vui nhỏ của lính Mỹ khi đóng quân ở Afghanistan đó là khi Giáng sinh đến họ sẽ được các binh sĩ Afghanistan đãi món thịt dê truyền thống của nước này, nó thực sự rất ngon. Việc chia sẻ đồ ăn cũng giúp binh sĩ giảm bớt sự cô đơn trong những ngày nghỉ lễ. Nguồn ảnh: Post-Dispatch. Vậy còn trang bị cho những ngày lễ thì sao? Tất nhiên là có binh sĩ Mỹ khá sáng tạo họ có đủ các vật liệu cần thiết để trang hoàng doanh trại của Mỹ trong đêm Giáng sinh với những thanh dạ quang đầy màu sắc hoặc cả bằng pháo sáng. Nguồn ảnh: Reddit. Một chút âm nhạc cũng khá tốt cho một đêm Giáng sinh trên chiến trường nhưng binh sĩ Mỹ không có nhạc cụ. Và họ quyết định tự tạo ra nhạc cụ của riêng mình bằng những thứ có sẵn. Điển hình như một cây guitar tự chế chẳng hạn. Nguồn ảnh: Army.mil. Và cuối cùng khi màn đêm buông xuống, binh sĩ kết thúc một ngày Giáng sinh bằng cách thức xem những bộ phim có sẵn trong máy tính xách tay xuyên đêm. Nó gần như là một thói quen đối với mọi lính Mỹ phải sống xa nhà. Nguồn ảnh: Boston.com. Mời độc giả xem video: Binh sĩ Mỹ đón Giáng sinh 2016 tại chiến trường Afghanistan. (Nguồn Samuel Ezerzer)

