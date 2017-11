Xế nổ Tàu Benelli BN600i "mượn xác" siêu môtô BMW S1000RR

Còn được bán với tên gọi Keeway 600 tại một số thị trường, mẫu xe môtô Benelli BN600i là mẫu naked-bike phân khúc 600cc mang thương hiệu Ý lừng danh, tuy nhiện hiện xe đã được sản xuất tại Trung Quốc do được mua lại. Tại nhiều nước, dòng xe này khá được ưa chuộng do giá bán rẻ nhưng vẫn sở hữu động cơ 600cc 4 xi-lanh thẳng hàng. Ở dạng nguyên bản, Benelli BN600i có kiểu dáng naked bike khá "cơ bắp", tuy nhiên do có giá bán hợp lý nên chiếc xe cũng thường xuyên được sử dụng làm "nguyên liệu" cho các bản độ khác nhau. Vốn động cơ 4 máy cùng các chi tiết trông khá ấn tượng như cặp mâm bản rộng, phuộc trước USD, pad phanh trước bắt dọc radial và hệ khung trellis,... Để biến chiếc BN600i có ngoại hình thể thao hơn, một xưởng độ tại Trung Quốc đã tìm cách biến chiếc xe thành dáng sportbike, đồng thời khiến nó giống như siêu môtô BMW S1000RR - một trong những mẫu superbike hàng đầu Thế giới hiện nay. Xe được thay toàn bộ phần đầu kèm quây gió và các chi tiết phụ như kính chắn gió, gương hậu... của S1000RR. Việc lắp ráp được thiến hành khá hoàn hảo, khiến ngay cả những người đam mê môtô cũng dễ dàng nhầm tưởng bản độ BN600i này là một chiếc BMW S1000RR thế hệ đầu tiên thực thụ. Để có dáng xe chúi về phía trước thể thao hơn, xưởng độ đã hạ thấp phuộc trước của xe khoảng 3 cm. Tuy nhiên khi nhìn từ hai bên thân xe, có thể dễ dàng nhận ra chiếc BN600i "hàng fake" do toàn bộ các chi tiết quan trọng như bình xăng, hệ thống phuộc, khung... đều giữ nguyên bản của Benelli. Bên cạnh phần thân vỏ được sửa đổi, bản độ Benelli BN600i này vẫn có thông số kỹ thuật, đặc biệt là khôi động cơ vẫn được giữ nguyên dung tích 600 phân khối. Tại thị trường Việt Nam, Benelli BN600i từng được phân phối với giá khoảng 200 triệu đồng vào năm 2015 nhưng hiện giờ nó đã được thay thế bằng phiên bản khác. Còn với chiếc siêu môtô BMW S1000RR, xe sở hữu khối động cơ 1.000cc, 4 xi-lanh làm mát bằng dung dịch và có giá bán tại thị trường Việt Nam lên tới hơn 700 triệu đồng.

