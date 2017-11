Toyota Vios biển "ngũ quý 9" bán 1,6 tỷ tại Hà Nội

Ngày 24/11/2017 vừa qua, thông tin chiếc xe Toyota Vios số sàn bấm được biển số siêu khủng 30E-999.99 nhận được sự chú ý của nhiều người. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, theo nguồn tin của PV, chiếc Vios này đã được bán lại với mức giá siêu khủng, lên tới 1,6 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3 lần giá trị thật của chiếc xe trên thị trường hiện nay. Cụ thể, theo nguồn tin, sau khi biết được thông tin chủ xe Vios bấm được BKS 30E-999.99, chiếc Vios đã bán sang tên cho người khác. Sau khi bán chiếc Vios biển khủng này, chủ xe đã tiếp tục tới đại lý Toyota Hà Đông, nơi mua chiếc Vios đầu tiên để đặt mua một chiếc Vios khác. Theo quan niệm của người Việt, số 9 (cửu) mang ý nghĩa trường thọ và may mắn. Ý nghĩa số 9 còn được hiểu là an lành, mọi điều thuận lợi và cuộc sống hạnh phúc. Ngoài ra, số 9 còn tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn được nhiều người Á Đông lựa chọn dành cho nhiều công việc. Không những vậy, khi số 9 được lặp lại tới 5 lần (ngũ quý) số gánh (có hai cặp số giống nhau đối xứng trên biển), tịnh tiến hoặc có cách đọc theo âm Hán - Việt độc đáo và chúng thường có giá trị rất lớn. Thông thường, những biển số đẹp như vậy thường đi cùng với các mẫu xe sang, siêu sang, siêu xe đắt tiền. Tuy nhiên với một chiếc xe giá rẻ Toyota Vios tại Hà Nội đã bất ngờ bốc trúng biển ngũ quý 9: 30E-999.99 khiến nhiều người bất ngờ và được cộng đồng mạng xã hội quan tâm. Toyota Vios được bán trên thị trường ôtô Việt Nam với 5 phiên bản khác nhau, được trang bị 2 loại động cơ 1.5L và 1.3L kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT. Giá bán của Toyota Vios dao động từ 484-644 triệu đồng. Với mức giá này, Toyota Vios đang ở mức thấp kỷ lục nhưng lại là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam hiện nay. Trước đó, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện một mẫu xe khác cùng thương hiệu Toyota là Innova khi chủ nhân cũng bốc được biển số ngũ quý 1 (51G-111.11). Đây là biển số siêu đẹp và sau đó chiếc Innova đã được bán với giá hơn 2 tỷ đồng (chênh hơn 1 tỷ đồng so với giá trị thực của xe). Video: Bốc được biển "ngũ quý", Toyota Vios bán gấp 3 lần giá mua.

