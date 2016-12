Top 10 siêu xe Limousine đắt nhất trên Thế giới

Mẫu xe đầu tiên nằm trong danh sách xe Limousine đắt nhất là Toyota Century Royal với giá bán 534.135 USD (tương đương 12,101 tỷ đồng). Ra mắt vào năm 1967, Century là mẫu xe sang trọng nhất của Toyota. Dưới nắp ca-pô là cỗ máy 5.0 V12, công suất 310 mã lực. Thế hệ thứ 2 từng sử dụng hộp số 4 cấp kể từ năm 1997 và chuyển sang hộp số 6 cấp tự động từ 2005. Xe sử dụng hệ thống treo khí nén. Ở vị trí thứ hai là chiếc xe sang Cadillac One với giá bán 300.000 USD (6,797 tỷ đồng). Hãng General Motors, cha đẻ của "kiệt tác về nghệ thuật chống đạn" Cadillac One, tự hào tuyên bố: nếu Air Force One là "Phòng Bầu Dục bay" thì chiếc xe của họ cũng đáng được gọi là "Phòng Bầu Dục trên đường phố". Cadillac One có trọng lượng từ 6 đến 8 tấn, xe sử dụng động cơ diesel cho khả năng tăng tốc từ 0-90 km/h trong khoảng 15 giây và tốc độ tối đa của xe cũng được cho là 90 km/h. Tiếp đến là cái tên của hãng xe Đức Mercedes-Benz với chiếc S-Class Limousine đi kèm giá bán 154.000 USD (3,489 tỷ đồng). Xe được trang bị cơ bản giống S600 là động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0L, cho công suất 523 mã lực tại vòng quay từ 4.900-5.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 830 Nm tại 1.900-4.000 vòng/phút. Thứ 4 là chiếc Chrysler 300 Limousine với giá bán 140.000 USD (3,172 tỷ đồng). Kích thước khủng nên chiếc xe được xếp vào loại 12 chỗ và người lái phải có bằng hạng C trở lên mới được phép điều khiển. Tiếp theo là cái tên đến từ hãng xe Hàn Quốc Hyundai là chiếc Equus Limousine với giá bán 113.000 USD (2,560 tỷ đồng). Equus Limousine có vóc dáng dài và cao hơn hầu hết các đối thủ như Mercedes S500L, BMW 750Li hay Lexus LS 460L. Equus Limousine có tổng chiều dài lên tới 5.460 mm, chiều rộng 1.900 mm và chiều cao 1.495 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 3.345 mm, lớn hơn bản sedan 30 cm. Vị trí thứ 6 là chiếc Mitsubishi Dignity Limousine với giá bán 105.500 USD (2,390 tỷ đồng). Một cái tên khá lạ là chiếc Ssangyong Chairman W Limousine, đi kèm giá bán 103.000 USD (2,333 tỷ đồng). Xe được trang bị động cơ 5,0 lít V8, kiểu động cơ có dung tích lớn nhất mà một hãng xe Hàn Quốc sản xuất. Phiên bản cao cấp nhất của Genesis chỉ là 4,6 lít V8. Công suất dành cho chiếc xe nặng hơn 2 tấn này là 306 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Tốc độ tối đa 250 km/h. Tiếp đến là mẫu xe Lincoln MKS Limousine gái bán 49.800 USD (1,128 tỷ đồng). Xếp hạng thứ 9 là mẫu Cadillac XTS Limousine với giá bán 48.635 USD (1,102 tỷ đồng). Xếp ở vị trí cuối cùng và ở thứ tự 10 là chiếc Great Wall Hover Pi với giá 33.750 USD (764,61 triệu đồng).

Mẫu xe đầu tiên nằm trong danh sách xe Limousine đắt nhất là Toyota Century Royal với giá bán 534.135 USD (tương đương 12,101 tỷ đồng). Ra mắt vào năm 1967, Century là mẫu xe sang trọng nhất của Toyota. Dưới nắp ca-pô là cỗ máy 5.0 V12, công suất 310 mã lực. Thế hệ thứ 2 từng sử dụng hộp số 4 cấp kể từ năm 1997 và chuyển sang hộp số 6 cấp tự động từ 2005. Xe sử dụng hệ thống treo khí nén. Ở vị trí thứ hai là chiếc xe sang Cadillac One với giá bán 300.000 USD (6,797 tỷ đồng). Hãng General Motors, cha đẻ của "kiệt tác về nghệ thuật chống đạn" Cadillac One, tự hào tuyên bố: nếu Air Force One là "Phòng Bầu Dục bay" thì chiếc xe của họ cũng đáng được gọi là "Phòng Bầu Dục trên đường phố". Cadillac One có trọng lượng từ 6 đến 8 tấn, xe sử dụng động cơ diesel cho khả năng tăng tốc từ 0-90 km/h trong khoảng 15 giây và tốc độ tối đa của xe cũng được cho là 90 km/h. Tiếp đến là cái tên của hãng xe Đức Mercedes-Benz với chiếc S-Class Limousine đi kèm giá bán 154.000 USD (3,489 tỷ đồng). Xe được trang bị cơ bản giống S600 là động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0L, cho công suất 523 mã lực tại vòng quay từ 4.900-5.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 830 Nm tại 1.900-4.000 vòng/phút. Thứ 4 là chiếc Chrysler 300 Limousine với giá bán 140.000 USD (3,172 tỷ đồng). Kích thước khủng nên chiếc xe được xếp vào loại 12 chỗ và người lái phải có bằng hạng C trở lên mới được phép điều khiển. Tiếp theo là cái tên đến từ hãng xe Hàn Quốc Hyundai là chiếc Equus Limousine với giá bán 113.000 USD (2,560 tỷ đồng). Equus Limousine có vóc dáng dài và cao hơn hầu hết các đối thủ như Mercedes S500L, BMW 750Li hay Lexus LS 460L. Equus Limousine có tổng chiều dài lên tới 5.460 mm, chiều rộng 1.900 mm và chiều cao 1.495 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 3.345 mm, lớn hơn bản sedan 30 cm. Vị trí thứ 6 là chiếc Mitsubishi Dignity Limousine với giá bán 105.500 USD (2,390 tỷ đồng). Một cái tên khá lạ là chiếc Ssangyong Chairman W Limousine, đi kèm giá bán 103.000 USD (2,333 tỷ đồng). Xe được trang bị động cơ 5,0 lít V8, kiểu động cơ có dung tích lớn nhất mà một hãng xe Hàn Quốc sản xuất. Phiên bản cao cấp nhất của Genesis chỉ là 4,6 lít V8. Công suất dành cho chiếc xe nặng hơn 2 tấn này là 306 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Tốc độ tối đa 250 km/h. Tiếp đến là mẫu xe Lincoln MKS Limousine gái bán 49.800 USD (1,128 tỷ đồng). Xếp hạng thứ 9 là mẫu Cadillac XTS Limousine với giá bán 48.635 USD (1,102 tỷ đồng). Xếp ở vị trí cuối cùng và ở thứ tự 10 là chiếc Great Wall Hover Pi với giá 33.750 USD (764,61 triệu đồng).