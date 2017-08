Chúc mừng ba con giáp đại phát tài sau tiết Lập Thu

Tài vận của mỗi con giáp thay đổi theo từng ngày. Sau đây là ba con giáp có nhiều cơ hội đại phát tài sau tiết lập thu. Ảnh: maschun.com. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi sau khi trải qua những ngày khó khăn, thì vận thế đã có sự tiến tiến triển tích cực. Sau lập thu, cung mệnh người tuổi Hợi xuất hiện cát tinh “Đường Phù”, nên con giáp này liên tiếp gặp may về tài vận. Người tuổi Hợi sẽ có thêm rất nhiều khoản thu chính và khoản thu phụ, đặc biệt sẽ có cơ hội có được một khoản tiền rất lớn. Tuổi Sửu: Vận thế của người tuổi Sửu thời gian gần đây tương đối suôn sẻ, thuận lợi. Sau tiết lập thu, mọi mặt trong cuộc sống của con giáp này đều chuyển biến khả quan. Do tài cung xuất hiện cát tinh “Lộc Hỷ” nên trong thời gian tới cho dù làm bất cứ công việc gì, người tuổi Sửu đều sẽ thu về những khoản lợi nhuận kếch xù. Tuổi Tuất: Người Tuổi Tuất dù vận thế nửa đầu năm không suôn sẻ, nhưng sau khi lập thu mọi việc đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Do tài cung xuất hiện cát tinh “Ngọc Đường” nên tài lộ của con giáp này không ngừng mở rộng, các cơ hội phát đại tài liên tiếp xuất hiện, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Tuất sẽ nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền, nhiều của. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Tài vận của mỗi con giáp thay đổi theo từng ngày. Sau đây là ba con giáp có nhiều cơ hội đại phát tài sau tiết lập thu. Ảnh: maschun.com. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi sau khi trải qua những ngày khó khăn, thì vận thế đã có sự tiến tiến triển tích cực. Sau lập thu, cung mệnh người tuổi Hợi xuất hiện cát tinh “Đường Phù”, nên con giáp này liên tiếp gặp may về tài vận. Người tuổi Hợi sẽ có thêm rất nhiều khoản thu chính và khoản thu phụ, đặc biệt sẽ có cơ hội có được một khoản tiền rất lớn. Tuổi Sửu: Vận thế của người tuổi Sửu thời gian gần đây tương đối suôn sẻ, thuận lợi. Sau tiết lập thu, mọi mặt trong cuộc sống của con giáp này đều chuyển biến khả quan. Do tài cung xuất hiện cát tinh “Lộc Hỷ” nên trong thời gian tới cho dù làm bất cứ công việc gì, người tuổi Sửu đều sẽ thu về những khoản lợi nhuận kếch xù. Tuổi Tuất: Người Tuổi Tuất dù vận thế nửa đầu năm không suôn sẻ, nhưng sau khi lập thu mọi việc đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Do tài cung xuất hiện cát tinh “Ngọc Đường” nên tài lộ của con giáp này không ngừng mở rộng, các cơ hội phát đại tài liên tiếp xuất hiện, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Tuất sẽ nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền, nhiều của. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).