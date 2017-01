Thương hiệu môtô Victory bị “khai tử” sau 20 năm có mặt

Hãng xe Victory Motorcycles là một thương hiệu có tuổi đời còn khá non trẻ, chỉ bắt đầu từ năm 1997. Vào thời điểm đó, công ty mẹ Polaris đã lập ra Victory với mục đích tạo ra những chiếc môtô đậm phong cách Mỹ, sử dụng động cơ V-Twin và sản xuất tại Mỹ để cạnh tranh trực tiếp với Harley-Davidson. Kể từ năm 2002, Victory bắt đầu "ăn nên làm ra" với một dòng sản phẩm đa dạng, đầy phong cách và mang phong cách của những chiếc xe độ. Những dòng sản phẩm đặc trưng của hãng xe này là Vision, Hammer, Magnum, Vegas và mới đây nhất là chiếc Octane hoàn toàn mới. Tuy nhiên, kể từ năm 2011 khi Polaris "hồi sinh" thương hiệu Indian, doanh số của Victory đã ngày càng đi xuống. Hiện nay, cả 2 hãng xe Victory và Indian Motorcycles đều đang nằm dưới sự quản lý của tập đoàn môtô Mỹ Polaris. Vào ngày 9/1/2016, Polaris đã chính thức phát thông cáo "khai tử" thương hiệu Victory, đồng thời ngừng sản xuất ngay lập tức các dòng xe của hãng. Lý do dẫn tới "cái chết" của Victory được đưa ra là do hãng "vất vả để chiếm thị phần cần thiết nhằm thành công và có lãi". Đối với những chủ xe Victory và các đại lý của thương hiệu này, Polaris hứa rằng sẽ tiếp tục cung cấp phụ tùng và bảo hành trong 10 năm tới, đồng thời hỗ trợ đại lý bán nốt số xe còn tồn kho. Như vậy, đây là cơ hội cuối cùng để những người đam mê thương hiệu Victory có thể mua được những chiếc xe mới từ hãng. Thất bại của Victory được cho là do hãng không có được thương hiệu với bề dày lịch sử như Harley-Davidson, trong khi đối thủ này luôn không ngừng tung ra và "đa dạng hóa" dòng sản phẩm của mình. Ngoài ra, sự xuất hiện của Indian với một số dòng xe có hiệu năng, giá bán tương đương và thương hiệu mạnh hơn cũng đã góp phần "ký án tử" cho Victory. Trong 18 năm tồn tại, Victory đã sản xuất tổng cộng gần 60 dòng xe khác nhau, trong đó đa số là những chiếc cruiser, bagger và touring. Thương hiệu này bị khai tử là một tin buồn đối với những người yêu môtô phong cách Mỹ nói riêng và người yêu xe trên Thế giới nói chung.

Hãng xe Victory Motorcycles là một thương hiệu có tuổi đời còn khá non trẻ, chỉ bắt đầu từ năm 1997. Vào thời điểm đó, công ty mẹ Polaris đã lập ra Victory với mục đích tạo ra những chiếc môtô đậm phong cách Mỹ, sử dụng động cơ V-Twin và sản xuất tại Mỹ để cạnh tranh trực tiếp với Harley-Davidson. Kể từ năm 2002, Victory bắt đầu "ăn nên làm ra" với một dòng sản phẩm đa dạng, đầy phong cách và mang phong cách của những chiếc xe độ. Những dòng sản phẩm đặc trưng của hãng xe này là Vision, Hammer, Magnum, Vegas và mới đây nhất là chiếc Octane hoàn toàn mới. Tuy nhiên, kể từ năm 2011 khi Polaris "hồi sinh" thương hiệu Indian, doanh số của Victory đã ngày càng đi xuống. Hiện nay, cả 2 hãng xe Victory và Indian Motorcycles đều đang nằm dưới sự quản lý của tập đoàn môtô Mỹ Polaris. Vào ngày 9/1/2016, Polaris đã chính thức phát thông cáo "khai tử" thương hiệu Victory, đồng thời ngừng sản xuất ngay lập tức các dòng xe của hãng. Lý do dẫn tới "cái chết" của Victory được đưa ra là do hãng "vất vả để chiếm thị phần cần thiết nhằm thành công và có lãi". Đối với những chủ xe Victory và các đại lý của thương hiệu này, Polaris hứa rằng sẽ tiếp tục cung cấp phụ tùng và bảo hành trong 10 năm tới, đồng thời hỗ trợ đại lý bán nốt số xe còn tồn kho. Như vậy, đây là cơ hội cuối cùng để những người đam mê thương hiệu Victory có thể mua được những chiếc xe mới từ hãng. Thất bại của Victory được cho là do hãng không có được thương hiệu với bề dày lịch sử như Harley-Davidson, trong khi đối thủ này luôn không ngừng tung ra và "đa dạng hóa" dòng sản phẩm của mình. Ngoài ra, sự xuất hiện của Indian với một số dòng xe có hiệu năng, giá bán tương đương và thương hiệu mạnh hơn cũng đã góp phần "ký án tử" cho Victory. Trong 18 năm tồn tại, Victory đã sản xuất tổng cộng gần 60 dòng xe khác nhau, trong đó đa số là những chiếc cruiser, bagger và touring. Thương hiệu này bị khai tử là một tin buồn đối với những người yêu môtô phong cách Mỹ nói riêng và người yêu xe trên Thế giới nói chung.