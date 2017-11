Siêu xe Porsche 911 cực chất với "trái tim" Honda

Siêu xe Porsche 911 độ máy Honda là câu chuyện của Scott Girondo - một người đam mê xe sống tại Norristown, bang Pennsylvania, Mỹ. Từ ước mơ muốn sở hữu một siêu xe mạnh mẽ như Porsche 911 nhưng do điều kiện kinh tế không cho phép, Scott Girondo đã quyết định mua Porsche 911 cũ và độ mới bằng máy Honda. Kết quả cuối cùng khiến nhiều người phải bất ngờ. Chiếc 911 cũ thuộc thế hệ 930 được Scott mua lại trên một trạng mạng bán hàng với số tiền rất rẻ. Tuy nhiên, cũng theo chính đánh giá của Scott, chiếc xe cũ giá siêu rẻ này dường như nát hơn nhiều so với hình ảnh đăng tải trên mạng. Và... điều đáng buồn là chiếc xe đã hỏng ngay sau khi vừa mua được. Sau một thời gian khá dài, khi nhìn chiếc Porsche bị bỏ quên trong gara xe, Scott đã nảy ra ý tưởng độ động cơ Honda mang mã K20A2 vào thân con xe này dù anh không hề có một chút kinh nghiệm nào về siêu xe porsche cũng như động cơ K của Honda. Scott cùng 2 người bạn thân đã dành nguyên một mùa hè để tiến hành ý tưởng độc lạ trên. Khâu được xem khó nhất trong công cuộc "cách mạng" này là việc tự tạo ra các chi tiết "hàng thửa", độ hệ thống treo từ dạng thanh xoắn (torsion bar) sang sử dụng phuộc độc lập và làm lại hệ thống điện chứ không phải việc thay "trái tim" Honda như nhiều người nghĩ. Nhưng rồi mọi việc cũng thành công mỹ mãn. Khối động cơ K20A2 trên chiếc Porsche 911 của Scott được độ lại với tăng áp cùng dàn làm mát khí nạp tự chế đặc chủng, cổ hút Sheepey Built, bơm nước Meziere, hệ thống bơm xăng Radium Engineering kép để đạt công suất 460 mã lực một cách tin cậy. Cỗ máy 4 xi-lanh được quản lý bởi ECU Hondata K-Pro, truyền tín hiệu qua bộ dây điện Rywire siêu bền. Hệ thống treo và phanh của chiếc xe cũng đã được Scott độ lại theo tiêu chuẩn xe đua. Scott sử dụng lốp Toyo Proxes R888 cực bám đường cho cả 4 bánh, kết hợp mâm HRE 540 siêu nhẹ sử dụng bản 17 x 9 inch phía trước và 17 x 13 inch phía sau. Toàn bộ ngoại hình bên ngoài của chiếc Porsche 911 này cũng được nâng cấp. Bộ cánh đuôi vốn từng được lắp trên một chiếc 911 993 được kết hợp với cản sau nguyên bản của 911 930, nhưng Scott đã chỉnh sửa lại một chút ở phần dưới cản. Phía trước chiếc xe là bộ cản theo phong cách xe đua 911 RSR, nằm dưới bộ đèn pha với bóng projector lấy từ Infiniti Q45. Các tấm nẹp hai bên thân xe bằng nhôm, cùng với các khe gió bằng nhựa Lexan kết hợp với sợi carbon thay thế cho kính sau do chính Scott tạo ra. Bên trong xe là một cabin trần trụi với các tấm ốp bằng nhôm. Các chi tiết như vô-lăng Vertex, bàn để chân cùng pedal thể thao Rennline, cụm đồng hồ Defi Link, cần số Hargett và dàn khung bảo vệ "hàng thửa" giúp hoàn thành trải nghiệm xe đua. Nội thất cũng được độ sơ qua để trở nên chắc chắn hơn. Siêu xe Porsche 911 bản độ này được cho là rất thành công vì sau khi chạy nó rất ít khi bị lỗi vặt dù được dùng để di chuyển hằng ngày.

