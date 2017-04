MPV 7 chỗ giá rẻ Toyota Sienta chỉ từ 494 triệu đồng

Bị rò rỉ hình ảnh từ năm ngoái tại Đài Loan, chiếc MPV Toyota Sienta là mẫu xe hoàn toàn mới, với mục đích hướng tới nhóm khách hàng gia đình trẻ sống trong đô thị. Được giới thiệu tại thị trường Thái vào tháng 8/2016, mẫu MPV này cũng có mặt tại khu trưng bày của Toyota tại triển lãm BIMS 2016 vừa diễn ra. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sienta đã gây ấn tượng bởi thiết kế trẻ trung, độc đáo và rất "Nhật", giống nhiều mẫu xe của hãng tại thị trường nội địa. Phần trước của chiếc xe được thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt hình thang kèm cặp đèn pha LED ban ngày hiện đại. Các kích thước D x R x C của Toyota Sienta lần lượt là 4235, 1695 và 1470 mm. Đặc biệt, cả hai cửa sau đều là cửa trượt, giúp ra vào xe dễ dàng hơn. Trên phiên bản cao cấp nhất, cửa trượt của xe còn có khả năng đóng mở bằng điện giống mẫu MPV hạng sang Toyota Alphard. Sienta được trang bị bộ vành 5 cánh kép 2 tông màu với đường kính 16 inch đầy trẻ trung. Đèn hậu phía sau của xe cũng được trang bị công nghệ LED. Để tạo thêm cá tính cho chiếc xe, Toyota đã sử dụng hàng loạt các chi tiết bằng nhựa ốp ở xung quanh xe như cạnh vòm bánh sau hay các thanh chữ U "kết nối" giữa cặp đèn hậu... Giống như ngoại thất của chiếc xe, nội thất trên Sienta cũng có thiết kế đầy cá tính với bảng táp-lô có kiểu dáng 3 chiều độc đáo và phân thành 2 lớp. Trên phiên bản cao cấp, chiếc xe có kính chắn gió cách âm, khởi động không cần chìa, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 6,8 inch, camera lùi, bảng đồng hồ optitron với màn hình đa thông tin như trên Camry. Nhờ có thiết kế độc đáo, bảng táp-lô của Sienta cũng được Toyota bố trí nhiều ngăn chứa đồ hơn bất kỳ mẫu xe nào, với một hộc chứa đồ ngay bên cạnh ngăn để cốc trái, cùng các hộp đồ có nắp che nằm ở phía trên và dưới. Phiên bản cơ bản của xe chỉ có đầu đĩa CD/radio 2DIN được tích hợp công nghệ Bluetooth. Nhờ có độ dài trục cơ sở lớn nên dù có kích thước nhỏ gọn nhưng hàng ghế thứ 2 của xe vẫn có không gian tương đối thoải mái cho khổ người châu Á. Hàng ghế thứ 3 của Sienta có thiết kế khá đặc biệt khi có thể được gấp gọn và giấu bên dưới gầm hàng ghế thứ 2. Chiếc xe cũng có cửa gió điều hòa độc lập cho hàng ghế thứ 2. Nhờ có thiết kế này, Sienta cũng có thể tích khoang hành lý lớn hơn so với những mẫu MPV cùng phân khúc khác. Khoang hành lý của chiếc xe cũng có một ngăn nhựa ở dưới sàn với vách ngăn, giúp chứa những hành lý ướt và chống ướt nội thất xe. Mọi phiên bản của Sienta đều sử dụng động cơ 1.5l VVT-i Dual 4 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên, có công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Hộp số tự động vô cấp CVT với 7 cấp số ảo giúp truyền sức mạnh tới cầu trước của xe. Dù có giá rẻ nhưng Sienta cũng được trang bị khá nhiều hệ thống an toàn gồm 3 túi khí cho hàng ghế trước, ABS, EBD, trợ lực phanh, hệ thống ổn định thân xe VSC, hệ thống điều khiển lực kéo, hỗ trợ leo dốc... Tại thị trường Thái Lan, Toyota Sienta sẽ được bán với 2 phiên bản: 1.5 G có giá 750.000 Baht (tương đương 494 triệu đồng) và 1.5V cao cấp giá 825.000 Baht (tương đương 543 triệu đồng).

Bị rò rỉ hình ảnh từ năm ngoái tại Đài Loan, chiếc MPV Toyota Sienta là mẫu xe hoàn toàn mới, với mục đích hướng tới nhóm khách hàng gia đình trẻ sống trong đô thị. Được giới thiệu tại thị trường Thái vào tháng 8/2016, mẫu MPV này cũng có mặt tại khu trưng bày của Toyota tại triển lãm BIMS 2016 vừa diễn ra. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sienta đã gây ấn tượng bởi thiết kế trẻ trung, độc đáo và rất "Nhật", giống nhiều mẫu xe của hãng tại thị trường nội địa. Phần trước của chiếc xe được thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt hình thang kèm cặp đèn pha LED ban ngày hiện đại. Các kích thước D x R x C của Toyota Sienta lần lượt là 4235, 1695 và 1470 mm. Đặc biệt, cả hai cửa sau đều là cửa trượt, giúp ra vào xe dễ dàng hơn. Trên phiên bản cao cấp nhất, cửa trượt của xe còn có khả năng đóng mở bằng điện giống mẫu MPV hạng sang Toyota Alphard. Sienta được trang bị bộ vành 5 cánh kép 2 tông màu với đường kính 16 inch đầy trẻ trung. Đèn hậu phía sau của xe cũng được trang bị công nghệ LED. Để tạo thêm cá tính cho chiếc xe, Toyota đã sử dụng hàng loạt các chi tiết bằng nhựa ốp ở xung quanh xe như cạnh vòm bánh sau hay các thanh chữ U "kết nối" giữa cặp đèn hậu... Giống như ngoại thất của chiếc xe, nội thất trên Sienta cũng có thiết kế đầy cá tính với bảng táp-lô có kiểu dáng 3 chiều độc đáo và phân thành 2 lớp. Trên phiên bản cao cấp, chiếc xe có kính chắn gió cách âm, khởi động không cần chìa, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 6,8 inch, camera lùi, bảng đồng hồ optitron với màn hình đa thông tin như trên Camry. Nhờ có thiết kế độc đáo, bảng táp-lô của Sienta cũng được Toyota bố trí nhiều ngăn chứa đồ hơn bất kỳ mẫu xe nào, với một hộc chứa đồ ngay bên cạnh ngăn để cốc trái, cùng các hộp đồ có nắp che nằm ở phía trên và dưới. Phiên bản cơ bản của xe chỉ có đầu đĩa CD/radio 2DIN được tích hợp công nghệ Bluetooth. Nhờ có độ dài trục cơ sở lớn nên dù có kích thước nhỏ gọn nhưng hàng ghế thứ 2 của xe vẫn có không gian tương đối thoải mái cho khổ người châu Á. Hàng ghế thứ 3 của Sienta có thiết kế khá đặc biệt khi có thể được gấp gọn và giấu bên dưới gầm hàng ghế thứ 2. Chiếc xe cũng có cửa gió điều hòa độc lập cho hàng ghế thứ 2. Nhờ có thiết kế này, Sienta cũng có thể tích khoang hành lý lớn hơn so với những mẫu MPV cùng phân khúc khác. Khoang hành lý của chiếc xe cũng có một ngăn nhựa ở dưới sàn với vách ngăn, giúp chứa những hành lý ướt và chống ướt nội thất xe. Mọi phiên bản của Sienta đều sử dụng động cơ 1.5l VVT-i Dual 4 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên, có công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Hộp số tự động vô cấp CVT với 7 cấp số ảo giúp truyền sức mạnh tới cầu trước của xe. Dù có giá rẻ nhưng Sienta cũng được trang bị khá nhiều hệ thống an toàn gồm 3 túi khí cho hàng ghế trước, ABS, EBD, trợ lực phanh, hệ thống ổn định thân xe VSC, hệ thống điều khiển lực kéo, hỗ trợ leo dốc... Tại thị trường Thái Lan , Toyota Sienta sẽ được bán với 2 phiên bản: 1.5 G có giá 750.000 Baht (tương đương 494 triệu đồng) và 1.5V cao cấp giá 825.000 Baht (tương đương 543 triệu đồng).