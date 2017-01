KTM ra mắt RC390 và RC200 mới giá chỉ từ 57 triệu

Hãng xe máy đình đám tại Áo - KTM đã vừa cho ra mắt bộ đôi môtô giá "mềm" KTM RC390 và RC200 2017 tại thị trường Ấn Độ. Theo đại diện của hãng KTM cho biết, cả hai mẫu mô tô này đều đáp ứng tiêu chuẩn khí thải BSIV sắp được áp dụng tại Ấn Độ. Dự kiến, KTM RC390 2017 sẽ bắt đầu được giao đến tay khách hàng Ấn Độ vào giữa tháng 2 năm nay. Trong khi đó, người mua KTM RC200 2017 chỉ cần chờ đến cuối tháng 1 này. Tuy nhiên tại một số thị trường khác, cụ thể là Việt Nam vẫn chưa có thông tin cụ thể. Bước sang phiên bản 2017, mẫu xe côn tay thể thao cỡ nhỏ KTM RC200 sẽ có thêm tùy chọn màu sơn mới là trắng phối cam. Màu sơn này khiến KTM RC200 2017 không hầm hố bằng phiên bản cũ. Bù lại, KTM RC200 2017 sẽ đi kèm yên được thiết kế với đệm dày hơn 12 mm, hứa hẹn mang đến cảm giác thoải mái cho người ngồi. So với RC390, RC200 2017 nhẹ hơn đáng kể với trọng lượng chỉ 154 kg. Thêm vào đó là phanh đĩa đơn 300 mm trước và 230 mm sau. Đáng tiếc là hệ thống chống bó cứng phanh ABS vốn đang được đưa vào nhiều mẫu xe môtô cỡ nhỏ hiện nay vẫn vắng mặt trên phiên bản KTM RC200 2017 tại thị trường Ấn Độ. "Trái tim" của KTM RC200 2017 là động cơ xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 199,5 cc và hộp số 6 cấp. Động cơ tạo ra công suất tối đa 25 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 19,2 Nm tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút. Giá bán khởi điểm của mẫu xe KTM RC200 phiên bản 2017 tại thị trường Ấn Độ là 171.740 Rupee, (tương đương 57 triệu đồng), đắt hơn không đáng kể so với phiên bản cũ - tuy nhiên với một số trang bị mới nó cũng đem lại cảm giác lái khác hơn. Ở phiên bản 2017, KTM RC390 được cải tiến đáng kể về mặt kỹ thuật nên trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Đặc biệt, ngoại hình xe được thiết kế ngầu hơn. Trên phiên bản mới này, xe được trang bị khối động cơ xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 373,3 cc của KTM RC390 2017 đã được bổ sung bộ côn chống trượt bánh khi dồn số gấp Slipper Clutch và bướm ga điện tử Ride by Wire. Đồng hành cùng hộp số 6 cấp, động cơ này tạo ra công suất tối đa 43,5 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 36 Nm tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 1 Nm. Ngoài ra, KTM RC390 2017 còn được trang bị bình nhiên liệu có dung tích 9,5 lít, phanh đĩa 320 mm trên bánh trước thay vì 300 mm như cũ và hệ thống xả mới với ống pô bằng thép không gỉ nằm bên dưới gầm. Cần phanh và tay côn của RC390 mới có thể tùy chỉnh. Chưa hết, KTM RC390 2017 còn có hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi EVAP mới, sơn chống tia UV và gương chiếu hậu kích thước lớn hơn. Cuối cùng là trọng lượng 170 kg của KTM RC390 2017. Tại thị trường Ấn Độ, KTM RC390 2017 có giá khởi điểm 225.300 Rupee (tương đương 75 triệu đồng), tăng đáng kể so với phiên bản cũ.

