Sốc: Chai rượu 10.000 USD đắt nhất thế giới là hàng "rởm"

Theo thông tin đăng tải ngày 2/11 trên website Swissinfo của đài phát thanh và truyền hình Thụy Sĩ, sau khi tiến hành kiểm định tuổi bằng đồng vị carbon, các chuyên gia về rượu whisky của Scotland và Đại học Oxford của Anh phát hiện chai rượu whisky đắt nhất thế giới này không phải là chai Macallan Single Malt sản xuất năm 1878.



Theo đó, 95% khả năng chai rượu này được sản xuất trong khoảng từ năm 1970 đến năm 1972. Bên cạnh đó, chai rượu này có thể không phải làm từ mạch nha nguyên chất mà có thể là dòng whisky pha trộn, với 60% là mạch nha và 40% là ngũ cốc.

Do đó, khách sạn Waldhaus Am See sẽ phải bồi hoàn cho khách hàng Trung Quốc - người đã mua chai rượu Macallan Single Malt với giá "trên trời". Chủ khách sạn Waldhaus Am See Sandro Bernasconi đã đến Trung Quốc đích thân xin lỗi chủ nhân mới của chai rượu, đồng thời cam kết sẽ bồi hoàn cho khách hàng.