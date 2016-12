Honda Super Dream Việt Nam "trùm mền" hàng độc

Dòng Honda Super Dream 2013 là model được nhiều người sử dụng yêu thích bởi hình dáng cũ, giống Dream II Thái Lan huyền thoại. Thế hệ kế tiếp của dòng xe này mới đây không được người dùng đánh giá cao về thiết kế, đặc biệt những phiên bản cũ đã không còn được Honda Việt nam sản xuất - do vậy, xe những mẫu xe cũ trở thành hàng hiếm. Chính vì không còn được sản xuất nữa và được thay bằng phiên bản Dream 110cc nên những mẫu xe cũ thường được nhiều người dùng mua về sưu tầm. Trong khi đó, một vài đại lý hiện găm hàng và bán với giá mức giá đắt gấp 2, thậm chí 3 lần mà vẫn không có hàng để bán. Đây là mẫu cuối cùng của hệ 100cc ra mắt năm 2013, được người mua cách đây 3 năm. Chủ xe đi 34 km, sau đó trùm mền cất giữ. Một người sưu tầm xe ở TP HCM đã tìm cách mua lại. Chính vì vậy, các chi tiết bên ngoại thất của xe vẫn còn nguyên zin như mới vừa được "đập thùng". Các nút bấm chức năng như nút khởi động, công tắc đèn, xi-nhan, còi, đề vẫn còn nguyên bản không trầy xước do không được sử dụng nhiều. Hệ thống đồng hồ công tơ mét vẫn sáng bóng, ổ khóa với một chìa dự phòng vẫn nguyên bản như lúc mới mua. Yên xe, ổ khóa mở yên và tay dắt phía sau chưa hề thay đổi. Dàn tem lửa mang phong cách thể thao thời điểm đó vẫn còn nguyên bản, chưa trầy xước. Tay xách của xe vẫn còn nguyên lớp lót cao xu. Kích thước tổng thể của Super Dream 2013 không thay đổi nhiều so với đời đầu quá nhiều, cảm giác khi nhìn vào xe vẫn là sự nhỏ gọn, đơn giản và vẫn mang đậm chất Dream. Dung tích bình xăng của xe là 3,5 lít. Chiếc xe còn mới đến 99% khi các chi tiết vẫn giữ được sự nguyên bản. Bộ vành nan hoa, phuộc và may-ơ trước sáng bóng. Giảm xóc trước kiểu lò xo trụ, sau dạng giảm chấn thủy lực. Xe vẫn dùng bộ lốp có kích thước như các dòng Honda Dream cũ. Bộ ốp xích tải và các con ốc giữ phuộc sau, trục bánh sau mới mẻ. Bên cạnh đó, phiên bản này cũng đã có một số thay đổ ở thiết kế thân xe và đầu đèn với những đường nét bo tròn dài khác biệt hơn một chút so với những dòng xe Super Dream trước đây. Trên phiên bản này, hệ thống ống xả của xe cũng đã được Honda Việt Nam lắp thêm ốp chống nóng cho xe, khác với các đời trước đây. Super Dream được Honda sản xuất ở Việt Nam vào năm 1997. Thế hệ đầu tiên của dòng xe này sử dụng động cơ 97cc, hộp số 4 số tròn. Phiên bản với động cơ 110cc ra mắt năm 2013 nhưng kiểu dáng thiết kế thay đổi và không được đón nhận như phiên bản cũ 97cc. Do mới chỉ vận hành 34 km rồi trùm mền, vì thế các chi tiết vẫn còn giữ được sự nguyên bản như xe vừa xuất xưởng. Đây là chiếc xe theo nhiều người đánh giá là thuọc dạng khó tìm hiện nay, mặc dù nó không độc và hiếm như nhiều chiếc Honda Dream II Thái Lan khác.

