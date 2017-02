Honda Civic 2017 “bản Âu” khác biệt gì phiên bản Việt?

Ra mắt lần đầu tiên từ năm 1972, tính tới nay Civic đã trải qua tổng cộng 10 thế hệ. Vào tháng 4/2015, thế hệ Civic thứ 10 đã được ra mắt dưới dạng xe ý tưởng tại triển lãm New York, trước khi chính thức lên dây chuyền sản xuất hàng loạt vào tháng 10. Tuy nhiên phải tới nay Honda Civic 2017 mới chuẩn bị được bán ra tại châu Âu. Không giống như nhiều thị trường khác, Honda Civic tại châu Âu sẽ được bán với kiểu thân xe hatchback thay vì sedan, dù có thiết kế tương tự. Sở hữu kích thước D x R x C lần lượt là 4497, 1800 và 1421 mm, Civic hatchback mới dài hơn 127 mm, rộng hơn 30 mm và thấp hơn 20 mm so với thế hệ cũ, đồng thời có trọng lượng nhỏ hơn 16 kg. Trục cơ sở của chiếc xe cũng dài hơn 30 mm. Ở bên trong, Civic 2017 bản châu Âu có không gian nội thất rộng nhất trong phân khúc compact hatchback với khoảng để chân và khoảng đầu ở hàng ghế sau lần lượt lớn hơn 95 và 45 mm. Trong khi đó, thể tích khoang hành lý của xe đạt tới 478 lít và có thể mở rộng bằng cách gập lưng ghế sau 60/40 xuống. Với cửa sau, chiếc xe cũng dễ dàng chất dỡ hành lý hơn phiên bản sedan. Tại châu Âu, Civic hatchback sẽ được bán với 2 phiên bản động cơ xăng tăng áp là 1.0l 3 xi-lanh 127 mã lực và 1.5l 4 xi-lanh 180 mã lực, đi kèm 2 lựa chọn hộp số là số sàn 6 cấp và tự động vô cấp CVT. Ngoài ra, thị trường này còn có phiên bản 1.5l turbodiesel 4 xi-lanh với công suất 118 mã lực, sẽ được bán ra kể từ nửa sau năm 2017. Giống như các phiên bản sedan ở những thị trường khác, Civic 2017 châu Âu sẽ có hệ thống thông tin giải trí Connect thế hệ mới với màn hình 7 inch, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, giữ ga tự động thông minh, tránh va chạm... Thậm chí chiếc xe còn có khả năng đọc biển báo. Hiện tại, Honda châu Âu chưa công bố giá và ngày bán của Honda Civic 2017 thế hệ mới tại thị trường này.

