Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U "liều mình" vì Bale

Barcelona đổi Rakitic lấy Coutinho: Theo nguồn tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Diario Gol, Barcelona đang tính tới chuyện thuyết phục Liverpool đổi Rakitic lấy Coutinho. Tiền vệ người Brazil được cho là chưa nguôi ý định rời khỏi Nou Camp. Ảnh: Diario Gol Ronaldo được ủng hộ về M.U: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ cựu cầu thủ Chelsea, Craig Burley, việc Ronaldo quay trở lại M.U sẽ mang một ý nghĩa rất lớn. M.U chơi liều với Bale: Bất chấp việc Gareth Bale liên tục bị chấn thương hành hạ, BLĐ Quỷ đỏ sẽ không từ bỏ trong việc lôi kéo ngôi sao người Xứ Wales về Old Trafford hè tới Conte theo dõi 2 cầu thủ Inter: Nguồn tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ trang FcInterNews cho hay, HLV Conte đã cử người sang Italia để xem giò hai cầu thủ Antonio Candreva và Skriniar. Trong đó, Skriniar đang gây ấn tượng mạnh mẽ ở mùa giải này. HLV Barca úp mở khả năng chiêu mộ Griezmann: Phát biểu trước báo giới, HLV Ernesto Valverde đã để ngỏ khả năng chiêu mộ Griezmann. Barcelona được cho là phải chi 100 triệu euro nếu muốn sở hữu tiền đạo người Pháp. Tự bán mình cho Juventus, Fellaini ê mặt: Cụ thể tờ Goal đưa tin, đại diện của Marouane Fellaini đã bay sang Italia để thảo luận với phía Juvnetus về một thương vụ chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, thế nhưng nhanh chóng bị từ chối. Theo đó, nhà ĐKVĐ Serie A không có hứng thú chiêu mộ Fellaini. HLV Massimiliano Allegri đã có những mục tiêu khác ở hàng tiền vệ, nhất là Emre Can của Liverpool và Leon Goretzka của Schalke 04. Ảnh: Goal Bayern săn hàng nội địa để chia lửa cho Lewandowski: HLV Jupp Heynckes thừa nhận ban lãnh đạo Bayern Munich đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch chiêu mộ tiền đạo người Đức đang chơi cho Hoffenheim, Sandro Wagner. Hiện tại, Bayern chỉ có mỗi Robert Lewandowski là đủ sức gánh vác trọng trách ghi bàn. Do đó, HLV Heynckes cần một người "chia lửa" hiệu quả cho ngôi sao người Ba Lan trong chặng đường sắp tới. Hulkmuốn được thử sức tại Premier League: Trong phát biểu mới đây, Hulk thừa nhận đang rất quan tâm đến việc chuyển sang Premier League thi đấu trong thời gian tới. Cụ thể tiền đạo đang chơi cho Shanghai SIPG đã nói rằng: "Tôi đã nhận được một sự liên hệ từ Premier League, và một và nơi khác trên thế giới. Thành thật mà nói, tôi rất thích Premier League. Tôi không cho rằng tự nhiên mà Premier League lại là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh." Barcelona cho không, Turan vẫn "ế": Arda Turan đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ernesto Valverde. Tuy nhiên ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một bến đỗ mới. Tình cảnh hiện tại của Arda Turan tại Barcelona có lẽ là điều mà khó ai có thể ngờ tới. Cần biết rằng chỉ 2 năm trước, đội chủ sân Nou Camp đã phải bỏ ra tới 34 triệu euro để chiêu mộ anh từ Atletico. Arsenal đón tin buồn vụ Nabil Fekir: Hy vọng chiêu mộ tiền vệ Nabil Fekir của Arsenal đã bị giáng một đòn mạnh mẽ khi chủ tịch Lyon khẳng định Fekir không phải là cầu thủ để bán. Mời quý độc giả xem clip Nhìn lại những thăng trầm trong sự nghiệp của Gareth Bale/ Nguồn: Bongda.com.vn.



