Dân chơi xứ Nghệ "độ khủng” Yamaha Exciter 150

Xe máy Yamaha Exciter 150 là mẫu côn tay đường phố nổi tiếng với vẻ đẹp thời trang, khả năng vận hành mạnh mẽ đang rất được ưa chuộng bởi giới trẻ năng động. Vài năm gần đây, phong trào độ xe Yamaha Exciter ở Việt Nam cũng khá nổi bật và được nhiều người chơi hưởng ứng nhiều. Chiếc Yamaha Excitr 150 độ lần này của biker Nghệ An, Minh Decal rất nổi bật bởi "dàn áo" được sơn mới hoàn toàn rất cá tính. Cùng với đó là một loạt đồ chơi thể thao đắt tiết cũng được dùng khiến nó trở nên mạnh mẽ, chất chơi hơn hẳn. Exciter 150 gây ấn tượng khi được đổi màu với dàn áo tem trùm do Minh Decal thiết kế và thực hiện. Bộ áo lấy tông màu đen đỏ thể thao với một số chi tiết làm điểm nhấn khiến chiếc xe cảm tưởng như cứng cáp và liền mạch hơn. Cùng với việc độ dàn áo, Minh Decal cũng tiến hành độ nhiều đồ chơi thể thao hàng hiệu cho chiếc Exciter 150 này. Đầu tiên, bộ vành nguyên bản đã thay thế bằng mâm 10 chấu thể thao với bản mâm lớn, tương tự như trên mẫu Sportbike YZF-R3 của hãng xe máy Yamaha. Để gia tăng mức độ chắc chắn và ổn định toàn thân xe, bản độ này còn nâng cấp hệ thống treo sau với giảm xóc tích hợp bình gas rời cho nhiều mức độ tuỳ chỉnh, phù hợp với từng điều kiện vận hành. Ống pô nguyên bản được thay mới bằng ống pô LeoVince Oval lon ngắn được nhập từ Thái Lan. Với ống pô này, tiếng nổi giòn sẽ khiến chiếc xe trở nên thu hút hơn mỗi khi xuất hiện trên phố. Phía trên ghi đông, Minh Decal sử dụng bộ tay cùm Brembo với cùm dầu bên phải và cùm côn dây bên trái, hai món đồ đầu tiên này sẽ giúp khả năng bóp thắng, bóp côn trở nên nhạy bé và dễ dàng hơn rất nhiều so với nguyên bản. Kết hợp với cùm thắng Brembo là đĩa thắng Galfer bằng thép không gỉ, đĩa thắng này chịu được lực ép tốt, nhiệt độ cao nên sẽ cho hiệu suất thắng tương đối tốt so với đĩa cũ do Yamaha đã trang bị. Ở bản độ này, phần chắn bùn phía sau xe được loại bỏ hoàn toàn. Đây được đánh giá là một trong những chiếc xe Yamaha Exciter độ đầy cá tính tại vùng đất Nghệ An. Nguồn ảnh: Minh Decal. Exciter 150 độ phong cách môtô phân khối lớn. Nguồn video: Xedo.

