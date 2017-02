Crossover Nissan Rogue Sport có gì để “đấu” Mazda CX-3?

Ra mắt lần đầu vào năm 2006 với thế hệ thứ 2 được sản xuất từ năm 2013, mẫu crossover cỡ nhỏ Qashqai là chiếc xe bán chạy nhất của Nissan tại châu Âu. Tới triển lãm Detroit 2017, mẫu xe này mới chính thức được Nissan đưa tới Mỹ với tên gọi Nissan Rogue Sport, với hi vọng đạt được thành công như tại châu Âu. Nằm dưới chiếc Rogue cỡ trung (hay Nissan XTrail) tại Mỹ, Rogue Sport sở hữu thiết kế tương tự như "đàn anh" với lưới tản nhiệt hình chữ V đặc trưng của Nissan và cản trước với các đường nét nổi đầy hấp dẫn. Chiếc xe đã được hãng xe Nissan trang bị cho bộ mâm đúc 5 cánh kép 2 tông màu với kiểu dáng bắt mắt, tương tự như Rogue bản nâng cấp vừa ra mắt hồi tháng 9/2016. Ở phía sau, cRogue Sport cũng có các đèn hậu LED hình boomerang bắt mắt, hiện đại. Ở bên trong, Nissan đã trang bị cho chiếc xe Rogue Sport tay lái 3 chấu với thiết kế thể thao và bảng táp-lô có thiết kế tương tự như chiếc Rogue lớn hơn. Những chi tiết này trông cũng đẹp mắt hơn so với phiên bản Qashqai đang bán tại châu Âu. Rogue Sport sẽ được Nissan bán với 3 cấu hình S, SL và SL tại Mỹ. Xe sẽ được trang bị sẵn một loạt các hệ thống hỗ trợ người lái hiện đại và có tùy chọn nội thất da cao cấp. Để phù hợp với thị trường Mỹ, hệ thống treo của Rogue Sport cũng đã được Nissan chỉnh sửa so với Qashqai. Được bán với các phiên bản máy xăng và diesel khác nhau tại châu Âu, tuy nhiên Rogue Sport sẽ chi có duy nhất phiên bản động cơ 2.0l 4 xi-lanh 140 mã lực tại Mỹ, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ thống dẫn động cầu trước, với tùy chọn dẫn động 4 bánh. Phiên bản Rogue Sport bán tại Mỹ sẽ được sản xuất và nhập khẩu từ Nhật. Nissan chưa công bố giá bán của xe tại thị trường Mỹ.

