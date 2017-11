Miền Trung mưa rất to, báo động lũ khẩn cấp ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rất to.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lúc 1h30 sáng nay (07/11), ở khu vực vịnh Thái Lan đang tồn tại một vùng áp thấp có vị trí vào khoảng 8,2-9,2 độ vĩ Bắc, 101,5-102,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 01 giờ ngày 8/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 100,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Vịnh Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 đến 50 km/giờ), giật cấp 8. Vị trí của áp thấp trên Vịnh Thái Lan vào sáng sớm nay. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực biển Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Tây Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3m; biển động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam (bao gồm đảo Lý Sơn) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông từ nay đến hết ngày 08/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Từ ngày 09/11 mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng đưa ra cảnh báo về lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa và Kon Tum.

Cụ thể, l ũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Sông Vệ là 5,93m (01h/7/11), trên BĐ3 1,43m, dưới mức lũ lịch sử năm 2013 0,1m.

Hiện nay, mực nước sông Đăkbla đang lên chậm; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đang xuống. Mực nước lúc 04h/07/11 trên các sông như sau:

- Sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 3,44m, trên BĐ2 0,44m;

- Sông Hương (Thừa Thiên Huế) tại Kim Long 2,6m, trên BĐ2 0,6m;

- Sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa 8,98m, ở mức BĐ3;

- Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 4,6m, trên BĐ3 0,6m; tại Hội An 2,75m, trên BĐ3 0,75m;

- Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 7,09m, trên BĐ3 0,59m;

- Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 5,79m, trên BĐ3 1,29m;

- Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,95m, dưới BĐ3 0,05m;

- Sông Đăk Bla (Kon Tum) tại Kon Tum 519,20m, dưới BĐ2 0,3m.

Trong 12 giờ tới, lũ sông Đăkbla tại Kon Tum lên đỉnh là 519,50m, ở mức BĐ2, sau xuống; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông có khả năng như sau:

- Sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 3,3m, trên BĐ2 0,3m;

- Sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,5m, trên BĐ2 0,5m;

- Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 8,4m, trên BĐ2 0,4m;

- Sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 4,2m, trên BĐ3 0,2m; tại Hội An xuống mức 2,5m, trên BĐ3 0,5m;

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc xuống mức 6,1m, dưới mức BĐ3 0,4m;

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ xuống mức 5,1m, trên BĐ3 0,6m;

- Sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 7,5m, trên BĐ2 0,5m;

- Các sông khác dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Cảnh báo tr ong 24 giờ tiếp theo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại.

Ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tiếp tục xảy ra ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.