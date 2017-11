BMW C400X phiên bản 2018 - xe tay ga tràn ngập công nghệ

Gia nhập vào gia đình maxi scooter bên cạnh hai người anh C650 GT và C650 Sport, không chỉ sở hữu vẻ ngoài mới mẻ đột phá mà mẫu xe ga BMW C400X mới được trình làng còn mang trên mình hàng loạt các thiết bị điện tử hiện đại. Đặc biệt, xe được thiết kế vô cùng khéo léo để tối ưu hóa dung tích chứa đồ nhằm cạnh tranh ở phân khúc xe ga tầm trung. BMW C400 X 2018 được chế tạo dựa trên một khung thép hình ống chắc chắn. Kiểu dáng hết sức bắt mắt và nổi bật nhờ thiết kế góc cạnh xuyên suốt từ trước ra sau xe. Hệ thống treo phía trước sử dụng giảm xóc đôi dạng ống lồng và phía sau là lò xo thép đôi. Sự kết hợp này mang lại cảm giác lái thể thao, thú vị nhưng không ảnh hưởng đến sự êm ái. Tổng thể của chiếc xe tay ga mới nhà BMW này mang đậm phong cách thể thao, phần đầu của chiếc xe với điểm nhấn như đầu đèn pha LED có kiểu dáng tương đồng với đầu đèn của mẫu adventure cỡ khủng R1200 GS. Đồng hồ công tơ mét của BMW C400X phiên bản mới được trang bị một màn hình TFT 6,5 inch giao diện trực quan, thể hiện rõ tình trạng hoạt động của xe. Bên cạnh đó, người mua còn có thể lựa chọn trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT kích thước 6,5inch trông đầy chất futuristic. Tác dụng của màn hình này bao gồm truy cập các phương tiện media, gọi điện hay định hướng thông qua app điện thoại Connected của BMW. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn trang bị khóa thông minh Keyless go giúp khóa bộ đề, khóa cổ, bình xăng và các hộc chứa đồ trên xe.Nhờ có bộ Flexcase được BMW trang bị, mẫu xe C400X có dung tích chứa đồ khả lớn, không kém gì các đàn anh C650 GT hay C650 Sport. Bộ Flexcase này là một chiếc túi có thể kéo dài từ dưới gầm của xe ga, tăng thêm diện tích của cốp chính có thể để vừa một mũ bảo hiểm full-face. Phía trước C400X cũng có hai hộc chưa đồ nhỏ gọn như chìa khóa, ví tiền và sạc điện thoại thông qua công sạc 12V. Khách hàng còn có thể lựa chọn mua thêm giá chở hàng hai bên và thùng gắn trên ba ga sau. Nhưng điều tạo nên sự vượt trội của C400X so với các đối thủ cùng phân khúc lại là một loạt các công nghệ được trang bị trên xe. Hệ thống giảm xóc của mẫu xe tay ga C400X gồm cặp phuộc xuôi kiểu truyền thống ty 35mm phía trước và cặp thụt lò xo sau. Chịu trách nhiệm hãm lại tốc độ của xe là bộ phanh đĩa đôi 265mm cùng cặp kẹp phanh xuyên tâm 4 piston ở phía trước và đĩa đơn, phanh kẹp đơn phía sau. Để bảo đảm an toàn, thương hiệu môtô BMW Motorrad trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho cả 2 hệ thống phanh trước (đĩa kép) và sau (đĩa đơn). Ngoài ra, hãng xe Đức cũng trang bị hệ thống chống trượt bánh (ASC) khi người lái phanh gấp trên đường trơn trượt. Mẫu xe ga BMW C400X phiên bản mới này cũng được trang bị khối động cơ xy-lanh đơn hoàn toàn mới có dung tích 350cc sản sinh công suất tối đa 34 mã lực và mô-men xoắn cực đại 35Nm, đem lại cho xe khả năng bứt tốc từ 0-100km/h trong 9,5 giây cùng vận tốc tối đa 139km/h. Nhằm tăng độ vững chắc và giữ nguyên trọng tâm thấp cho xe, khối động cơ cùng hộp số CVT được lắp đặt theo chiều ngang của bộ khung xe dạng ống thép, phối hợp với các đầu mút cao su nhằm giảm chấn động. Xe có hai tùy chọn màu sắc xanh và trắng. Xe vẫn chưa có giá bán chính thức, nhưng dự kiến giá chào sân sẽ vào khoảng 7.000 – 9.000 USD. Xem Video: BMW C400X - xe ga tầm trung công nghệ “đầy mình”.

