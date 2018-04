8 con tàu già nua bị Vinalines "xóa sổ" trong 2018

Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho thấy tình hình ảm đạm, chỉ số doanh thu giảm mạnh so với năm 2016. Ảnh: FB Vinalines. Vì vậy, năm 2018, lãnh đạo công ty Vinalines lên kế hoạch doanh thu và lơki nhuận giảm so với 2017. Cùng với đó, Vinalines cũng dự định bán hàng loạt tàu. Ảnh: Vneconomy. Tàu Vinalines Fortuna được Vinalines rao bán có tên cũ là Vinalines Saigon. Đây là loại tàu chở hàng rời, được đóng tại Nhật Bản năm 1991. Ảnh: Shipspotting. Vinalines Fortuna có trọng tải 26.369 DWT, được chi nhánh TP HCM mua năm 2009 với giá gần 20,7 triệu USD (giá trị thời đó là 341,5 tỷ đồng). Ảnh: Shipspotting.Vinalines Fortuna được bán đấu giá với giá khởi điểm 2,45 triệu USD (gần 56 tỷ đồng), bằng khoảng 1/10 so với giá lúc mua vào. Ảnh: Marine Traffic. Tàu Vinalines Ocean có giá mua vào là hơn 376 tỷ đồng và mức bán thanh lý dự kiến chỉ là 34,4 tỷ đồng…Ảnh: Marine Traffic. Tàu Vinalines Sky được đóng năm 1997 tại Ishikawa, Nhật Bản. Tàu được mua năm 2007 với mức giá 661 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm, Vinalines Sky được bán với giá khởi điểm 154,38 tỷ đồng. Ảnh: Vneconomy. Vinalines Glory được công ty mua năm 2006 giá 873 ty đồng. Tàu này hoạt động khai thác đến cuối năm 2010 lỗ 115,5 tỉ đồng. Ảnh: Norths Photographic. Vinalines Galaxy được mua với giá 973 tỷ đồng năm 2007, hoạt động khai thác đến cuối năm 2010 lỗ 192 tỉ đồng. Ảnh: Vesseltracker. Vinalines Ruby là loại tàu trẻ được Vinashin đóng vào năm 2012. Theo Vinalines, tàu Vinalines Ruby trong vài năm gần đây có kết quả kinh doanh lỗ tới 123,6 tỷ đồng. Ảnh: Vinalines. Video: Vinalines xin bán hàng loạt tàu để cắt lỗ. Nguồn: FBNC Vietnam.

