Khám phá kim tự tháp lớn nhất thế giới ở Mexico

Theo tờ Business Insider, đó là kim tự tháp lớn nhất thế giới Cholula, nằm trên ngọn núi Puebla, Mexico, có nền móng lớp gấp 4 lần Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập và thể tích gần gấp đôi.

Kim tự tháp Cholula nằm dưới ngọn núi Puebla, Mexico. Theo các chuyên gia khảo cổ, đại kim tự tháp Cholula rộng 450 mét, cao 66 mét, có kích thước tương đương với 9 bể bơi Olympic. So sánh với kim tự tháp Giza, kim tự tháp Cholula lớn gấp 2 và nền móng lớn gấp 4 lần.



Nhiều người cho rằng chính những người thợ xây kim tự tháp cách đây 2.300 năm đã cố tình dùng đất sét, cỏ cây để che giấu kim tự tháp khổng lồ này.

Tháng 10/1519, đội quân viễn chinh Tây Ban Nha do Hernan Cortez chỉ huy đã tràn vào thành phố Cholula. Chỉ sau vài giờ, họ đã cướp bóc và giết hại hàng nghìn người.

Sau đó, họ có xây dựng một nhà thờ nhỏ trên đỉnh ngọn núi lớn làm biểu tượng cho cuộc xâm lược nhưng không biết đến sự tồn tại của kim tự tháp bên dưới.

Theo các tài liệu lịch sử, Cortez dẫn quân đến Cholula khi kim tự tháp này đã được 1.000 năm tuổi và lúc này đã bị cỏ cây phủ kín hoàn toàn.

Phải đến năm 1910, người dân địa phương mới phát hiện ra sự tồn tại của kim tự tháp khi tiến hành xây dựng một bệnh viện ở đây. Giới khảo cổ cũng phát hiện hơn 400 người được mai táng ở trong và xung quanh kim tự tháp.

Các chuyên gia cho rằng kim tự tháp được xây vào khoảng năm 300 trước Công nguyên, nhưng chưa tìm ra những người xây dựng công trình.

Điều này đưa đến giả thuyết rằng, nơi đây được sử dụng để làm nơi thờ cúng cho bầu trời và đấng sáng tạo Quetzalcoatl của người Aztec xưa.