Điểm các kỷ lục hành tinh gây sốc nhất trong vũ trụ

Hành tinh lạnh nhất vũ trụ.

Hành tinh ngoài hệ Mặt trời có tên gọi OGLE-2005-BLG-390L b được coi là ngoại hành tinh lạnh nhất vũ trụ hiện nay với nhiệt độ là -220 độ C. Hành tinh này lớn gấp 5,5 lần Trái đất và được cho là chứa toàn đá. Nguồn ảnh: Google. Hành tinh tối tăm nhất vũ trụ. Hành tinh xa xôi TrES-2b có kích thước tương đương sao Mộc, cách Trái đất 750 năm ánh sáng nhưng chỉ phản chiếu dưới 1% ánh sáng mặt trời nên có màu đen hơn cả than đá. Dù vậy, TrES-2b không bị tối hoàn toàn mà trên nó có những vệt sáng màu đỏ nhạt giống màu sáng của than đang cháy. Nguồn ảnh: Google. Hành tinh giàu nhất vũ trụ.

Nằm tại vị trí cách chòm sao Serpens thuộc dải ngân hà 4000 năm ánh sáng, ẩn tinh PSR J1719-1438 có đường kính khoảng 60.000 km, gấp 5 lần đường kính Trái đất. Thành phần chủ yếu của hành tinh này là oxy và carbon dày đặc. Áp suất cực cao của hành tinh này làm cho carbon bên trong nó kết tinh thành kim cương. Nguồn ảnh: Google. Hành tinh nghiêng nhất vũ trụ.

Thay vì cùng nằm trên một mặt phẳng tương ứng với xích đạo của ngôi sao bố mẹ, XO-3b lại là trường hợp kỳ lạ nhất bên ngoài Hệ mặt trời vì có quỹ đạo nghiêng một góc 37 độ so với đường xích đạo của ngôi sao mẹ. Nguồn ảnh: Google. Hành tinh trẻ trung nhất vũ trụ.

Chỉ dưới 1 triệu năm tuổi, Coku Tau 4, một ngôi sao cách Trái đất 420 năm ánh sáng là ngoại hành tinh trẻ nhất vũ trụ được biết đến. Nguồn ảnh: Google. Hành tinh già nua nhất vũ trụ

Với tuổi thọ gần 13 tỷ năm, Methuselah hay PSR 1620-26b được khoa học đánh giá là hành tinh già nua, cằn cỗi nhất vũ trụ. Nguồn ảnh: Google. Hành tinh nhẹ "tựa lông hồng" nhất vũ trụ.

Hành tinh HAT-P-1 là một trong những ngoại hành tinh nhẹ nhất cho tới nay, quay quanh một trong hai ngôi sao trong chòm sao Lacerta, cách Trái đất khoảng 450 năm ánh sáng. Theo các nhà thiên văn học, nếu có một bể chứa đủ lớn thì hành tinh này hoàn toàn có thể nổi trên mặt nước. Nguồn ảnh: Google.

