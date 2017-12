Người khổng lồ đi ra từ... sách



Hang động Qumran nằm ở phía Tây Bắc biển Chết là một địa điểm khảo cổ nổi tiếng và ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Tại nơi đây, năm 1947, một người chăn cừu Bedouin tình cờ phát hiện ra những cuốn bản thảo cổ xưa. Sau đó, năm 1956, những cuộc khảo cổ với quy mô lớn đã phát hiện ra tới 900 bản thảo trên giấy da, một ít được viết bằng giấy cói có niên đại trước Công nguyên.

Từ đó, cung cấp cho chúng ta những cái nhìn quan trọng về quá khứ mà nhân loại trải qua. Ngoài những bằng chứng khảo cổ chứng minh nơi đây là nơi cư ngụ của giáo phái Do Thái cổ Essennes, các nhà khảo cổ còn phát hiện một cuốn sách bí ẩn bất thường: Cuốn sách về sự sụp đổ của người khổng lồ Nephilim.

Người khổng lồ Nephilim xuất hiện trong cuốn "Book of Enoch" của người Do Thái. Theo sách chép, Enoch chính là ông tổ của người khổng lồ. Cuốn sách đề cập tới lịch sử của người khổng lồ nhưng là một bức tranh ảm đạm vì họ phải đối mặt sự hủy diệt khi họ đã gây hại cho Trái Đất. "Book of Enoch" miêu tả, Nephilim Mahway, con trai của thiên thần Barakel sau đó đã mơ thấy giấc mơ tiên tri về lụt lội, sự hủy diệt của trận Đại hồng thủy.

Các Nephilim Ohya và Hahya, con trai của thiên thần sa ngã Shemyaza cũng có những giấc mơ tương tự, rồi nhiều người khổng lồ khác cũng có chung điềm báo. Điều này làm các Nephilim bắt đầu nhận thức được tương lai của mình và cầu cứu Enoch, nhưng lúc này ông đã rời khỏi Trái Đất! Một Nephilim có tên Mahway được cử ra để thực hiện chuyến du hành vũ trụ tìm kiếm ông tổ Enoch.

Trong đó có đoạn đề cập tới việc "bay với những cánh tay giống như đại bàng". Kết thúc chuyến "du hành" Mahway gặp được Enoch và cầu xin ông giúp đỡ người Nephilim. Nhưng họ đã phải trả giá cho những hành động mà mình gây ra. Một trận Đại hồng thủy đã cuốn đi tất cả và xóa sạch mọi thứ. Bí ẩn về người khổng lồ cũng bị chôn vùi theo từ đó...

Giải mã bộ xương khổng lồ

Vào năm 1991, các nhà khảo cổ Italy tìm thấy một bộ xương bất thường từ thời La Mã trong nghĩa địa của Fidenae, một thành phố cổ cách thủ đô Rome khoảng 8km về phía bắc. Hồi đó các nhà khảo cổ nhận thấy ngôi mộ chứa bộ xương có chiều dài lớn hơn nhiều so với những ngôi mộ khác, nhưng họ không để tâm tới chi tiết ấy.

Mới đây, Simona Minozzi, một nhà nghiên cứu về bệnh tật thời cổ đại của Đại học Pisa tại Italy, cùng các đồng nghiệp đã tìm hiểu bộ xương và nhận thấy nó thuộc về một người có chiều cao lên tới 202cm, lớn hơn rất nhiều so với chiều cao trung bình 167cm của người dân thời La Mã.

Nhờ kiểm tra hộp sọ của bộ xương, họ phát hiện bằng chứng về sự tồn tại của một khối u ở tuyến yên - nguyên nhân khiến tuyến yên sản xuất quá nhiều hoóc môn tăng trưởng, National Geographic đưa tin.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các đoạn xương vẫn tiếp tục phát triển mạnh ở giai đoạn trưởng thành. Nó thuộc về cơ thể của một người đàn ông trong độ tuổi từ 16 tới 20. "Rất có thể chàng trai này chết vì bệnh tim hoặc bệnh về đường hô hấp", Minozzi nhận xét. Charlotte Roberts, một nhà khảo cổ của Đại học Durham tại Anh, ủng hộ kết luận của Minozzi, song bà muốn biết nhiều hơn thế.

"Ngoài việc tìm hiểu nguyên nhân khiến con người có thân hình ngoại cỡ, chúng ta cũng nên nghiên cứu vai trò của những người ngoại cỡ trong xã hội cổ đại", Roberts nói. Minozzi đoán rằng người La Mã cổ đại rất thích xem những chương trình biểu diễn của những người có thân hình bất thường - như người lùn hoặc người gù. Vì thế, rất có thể những người có chiều cao bất thường cũng đóng vai trò nào đó trong hoạt động giải trí của xã hội La Mã.

Hành trình tìm kiếm

Khi tìm kiếm chứng cứ cho sự tồn tại của người khổng lồ, có người đi tìm ở những đồi đất lớn ở miền Trung Tây Mỹ, có người lại tìm hiểu những kết cấu huyền bí và khổng lồ ở khu vực Trung Đông. Abraham Lincoln, cảm khái trước cảnh tượng Thác Niagara, đã nói:

“Những đôi mắt của chủng tộc người khổng lồ đã tuyệt chủng, xương đã vùi lấp trong những đồi núi Châu Mỹ, đều dõi nhìn về Niagara, giống như chúng ta đây. Tồn tại xuyên suốt lịch sử nhân loại và lâu đời hơn cả con người nguyên thủy, Niagara vẫn mạnh mẽ và tinh nguyên suốt 10.000 năm qua.”

Nhiều truyền thuyết từ các nền văn hóa kể lại rằng, bóng của người khổng lồ to lù lù. Những phát hiện đầy tranh cãi về những bộ xương cao từ 7 feet (khoảng 2,1m) đến hơn 9 feet (khoảng 2,7m), cùng những đồ vật nhân tạo, khiến nhiều người tin rằng những truyền thuyết ấy bắt nguồn từ những sự việc có thật.

Các nhà nghiên cứu dày công tìm hiểu về những điều còn chưa xác thực này – những người thường bị cười chê bởi các nhà khoa học thông thường – cho rằng vào thời xa xưa, những người khổng lồ với chiều cao trung bình 7 feet hoặc hơn, đã đồng thời tồn tại trên Trái đất cùng với loài có kích thước tương tự như chúng ta hôm nay.

Hơn nữa, những người khổng lồ này có thể có nền văn minh – văn hóa riêng, và thậm chí có thể đã từng xuất hiện vài quốc gia hoặc dân tộc người khổng lồ, tồn tại ở các thời kỳ khác nhau, tại các địa phương khác nhau...

Đến nay, chưa có một nghiên cứu nào đưa ra được câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi: "Người khổng lồ có thật hay không?"