Kinh ngạc tiên tri tương lai cực chuẩn qua phim ảnh

Serie phim hoạt hình "Gia đình nhà Jetsons" (The Jetsons) là một trong những bộ phim đưa ra những tiên tri tương lai cực chuẩn xác. Cụ thể, được ra mắt năm 1962, bộ phim này đã đưa ra tiên đoán chính xác về video call. Trong phim, khi các nhân vật gọi điện thoại thì hình ảnh của người ở đầu dây bên kia lập tức xuất hiện trên màn hình. Ngày nay, chúng ta đã làm được điều đó. "Gia đình nhà Jetsons" cũng đưa ra tiên đoán chính xác về robot giúp việc. Trong bộ phim hoạt hình này, robot Rosie gây chú ý khi giúp chủ nhân làm việc nhà, rửa bát, nấu cơm, thậm chí là trò chuyện với con người. Ngày nay, chúng ta chưa thể sáng chế ra robot có thể làm mọi việc như robot Rosie. Tuy nhiên, robot ngày nay đã có thể làm được nhiều việc, trong đó có việc chăm sóc người già. Serie phim hoạt hình "Gia đình nhà Jetsons" còn tiên tri về sự ra đời của Smartwatch. Trong phim, Nhà Jetsons dùng đồng hồ thông minh từ trước khi thiết bị này ra đời hơn 50 năm sau. Bộ phim "Back to the Future 2" ra mắt vào năm 1989 gây chú ý khi đưa ra tiên đoán chính xác về tương lai. Trong phim, một người đàn ông sử dụng cỗ máy thời gian di chuyển đến tương lai. Nhân vật Biff Tannen được lấy nguyên mẫu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải ảnh) và được miêu tả là doanh nhân. Bằng những chiêu trò, nhân vật Biff trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh sòng bạc. Vị doanh nhân này về sau bước vào chính trường. Những nội dung trên được nhiều người cho rằng, đây là tiên đoán về ông Donald Trump cũng như việc ông bước chân vào chính trường Mỹ và tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Nhiều người không thể ngờ rằng những chi tiết trong phim "Back to the Future 2" lại thành sự thật khi doanh nhân tỷ phú Donald Trump thành tổng thống Mỹ năm 2016. Mời quý độc giả xem video: Giải mã lời tiên tri về “ngày tận thế 2017” (nguồn: VTC1)

