Thực hư So Ji Sub về sớm tại sự kiện vì sao Việt lộn xộn

Tham dự sự kiện có diễn viên So Ji Sub tại TP.HCM, người mẫu Trần Hiền mô tả nhiều sao Việt gây nhốn nháo khiến tài tử Hàn Quốc bỏ về sớm.

>>> Mời quý độc giả xem video So Ji Sub xuất hiện tại sự kiện ở Sài Gòn. Nguồn: FB Diệp Lâm Anh:

Tối 22/11, So Ji Sub là khách mời đặc biệt trong sự kiện do Diệp Lâm Anh tổ chức. Ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của nhiều fan Việt. Tuy nhiên anh chỉ dự sự kiện trong 15 phút rồi nhanh chóng ra xe về khách sạn.



Trên trang cá nhân, người mẫu Trần Hiền chỉ trích nhiều sao Việt thiếu ý thức khi cầm thiệp mời một người nhưng kéo theo nhiều người đi cùng.

Trần Hiền mô tả lúc So Ji Sub xuất hiện, các sao Việt gây nhốn nháo, cố tình xô đẩy mọi người để được vào trong chụp hình cùng anh.

So Ji Sub được chào đón khi xuất hiện tại sự kiện.

Cô cho rằng đó là nguyên nhân khiến diễn viên phim Giày thủy tinh đã hoảng sợ bỏ về sớm hơn dự định. Ngay sau khi nam tài tử Hàn Quốc So Ji Sub ra xe, các khách mời sao Việt cũng lũ lượt ra về khi chương trình chưa kết thúc.

Tuy nhiên, là người có mặt tại sự kiện, MC Anh Khoa khẳng định: "Anh So Ji Sub không bỏ về sớm so với dự kiến. Thời gian một tiếng là tính từ lúc rời đi từ khách sạn. Mọi việc diễn ra trong chương trình hôm nay với chúng tôi đều tốt đẹp, không có gì để phàn nàn cả".

Trực tiếp dẫn chương trình, MC Phí Linh cho biết thêm: "Những phản ứng của Trần Hiền là ở góc độ cá nhân, trong một khoảnh khắc nào đấy, trong phạm vi quan sát của Hiền chứ không phải cả buổi tiệc".

So Ji Sub tỏ ra thân thiện khi xuất hiện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo Phí Linh, sự lố nhố cũng có xảy ra và chỉ xuất phát từ một số người nổi tiếng. "Lúc anh ấy mới vào trong thì ở cửa sổ có vài sao Việt lố nhố vì muốn chụp được hình anh ấy", cô kể. Phí Linh cũng mô tả tài tử Hàn Quốc tỏ ra vui vẻ suốt thời gian dự tiệc.

Cô cho rằng việc nhiều sao Việt bỏ về ngay sau khi ngôi sao Đảo địa ngục ra về là chuyện bình thường vì chương trình lúc đó cũng gần hết. "Ở Việt Nam đâu phải sao nào cũng dự hết sự kiện mới về đâu. Mọi người đến dự là vui rồi", Phí Linh nói.