Chân dung bạn gái tin đồn của thủ lĩnh Big Bang G-Dragon

Gần đây, cư dân mạng Hàn Quốc xôn xao nghi vấn bạn gái của G-Dragon là Lee Joo Yeon. Cặp đôi lộ ảnh chụp chung và dường như đi chơi với nhau khá nhiều lần. Ảnh: Soompi Công ty quản lý của G-Dragon và Lee Joo Yeon đều lên tiếng phủ nhận tin đồn hai ngôi sao xứ Hàn đang hẹn hò. Ảnh: Nate Lee Joo Yeon sinh năm 1987, hơn G-Dragon 1 tuổi. Cô nổi tiếng trên cộng đồng mạng từ lúc đi học bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Ảnh: Kpopstarz Năm 2009, Lee Joo Yeon ra mắt với vai trò là thành viên của nhóm nhạc After School. Ảnh: Onehallyu Trong nhóm After School, bạn gái tin đồn của G-Dragon (ngoài cùng bên phải) nhận được sự chú ý bởi gương mặt đẹp cùng phong cách quyến rũ. Ảnh: Mydaily Ngoài ca hát, Lee Joo Yeon còn đóng phim. Năm 2010, cô tham gia bộ phim truyền hình “Cười lên Dong hae”. Năm 2012, Lee Joo Yeon đóng phim “Reply 1997”. Ảnh: chụp màn hình Bạn gái tin đồn của G-Dragon còn từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim: “Ông hoàng khách sạn”, “The King”, “Saimdang - Light's Diary”. Ảnh: chụp màn hình Tháng 1/2015, Lee Joo Yeon kết thúc hợp đồng với công ty quản lý của mình và rời nhóm After School. Ảnh: Instagram nhân vật Sau khi rời nhóm After School, người đẹp sinh năm 1987 tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Instagram nhân vật Khả năng diễn xuất của cựu thành viên nhóm After School hiện chưa được đánh giá cao. Ảnh: Instagram nhân vật Sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng khá chuẩn, Lee Joo Yeon còn làm người mẫu ảnh. Ảnh: Instagram nhân vật Ngoài đời, Lee Joo Yeon thường xuyên để mặt mộc và ăn mặc khá giản dị. Ảnh: Instagram nhân vật Nhan sắc đời thường của cựu thành viên nhóm After School được nhiều cư dân mạng khen ngợi. Ảnh: Instagram nhân vật Trước khi G-Dragon (thủ lĩnh nhóm Big Bang), Lee Joo Yeon từng vướng tin đồn hẹn hò So Ji Sub. Vào năm 2013, loạt trang báo của Hàn Quốc đăng tải thông tin hai người hẹn hò được 1 năm 4 tháng. Ảnh: Allkpop Thời điểm bị nghi là bạn gái của nam diễn viên phim “Giày phủ tinh”, Lee Joo Yeon phủ nhận. Cô cho biết, cả hai có biết nhau nhưng không phải đang hẹn hò. Ảnh: Dramafever

