Mỹ nam So Ji Sub “Giầy Thủy Tinh” càng già càng phong độ!

Chạm ngõ điện ảnh từ năm 1997, cho đến nay So Ji Sub đã gần chạm đến ngưỡng tuổi 40.

Trong năm 2017, công chúng yêu điện ảnh Hàn Quốc một lần nữa được nhìn thấy So Ji Sub qua bộ phim “Đảo địa ngục”. Tạo hình nhân vật trong bộ phim này của So Ji Sub khiến khán giả ngạc nhiên vì sự khác biệt quá lớn so với một So Ji Sub những ngày đầu bước vào con đường điện ảnh. Anh đã trở thành một người đàn ông phong trần, nam tính ở tuổi 38.

So Ji Sub thuở mới vào nghề Tạo hình của So Ji Sub trong bộ phim mới nhất Công chúng đã bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của So Ji Sub bắt đầu từ bộ phim “Oh My Venus” khi anh phải vào vai một huấn luyện viên thể hình. Vì sự bắt buộc của vai diễn nên nam tài tử phải gò mình vào một chế độ ăn uống và luyện tập khắc nghiệt để có một cơ thể đẹp. Anh bắt đầu chú tâm rèn luyện tối đa cho cơ thể từ bộ phim "Oh My Venus"

Trong phim có nhiều cảnh anh phải tự thực hiện những động tác thể hình cường độ mạnh

Cơ bụng đáng mơ ước của So Ji Sub

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên "Giày thủy tinh" đã tiết lộ: "Tôi vào vai một huấn luyện viên thể dục, vì vậy thân hình phải thật săn chắc với những động tác tập luyện chuẩn mực. Để chuẩn bị cho vai diễn này, tôi đã phải loại bỏ hoàn toàn tinh bột, đường và muối ra khỏi bữa ăn. Khi carbohydrates bị cắt bỏ, các khối cơ sẽ săn chắc hơn."

Ngoài ra, trước khi bộ phim bấm máy, anh cũng tăng cường tập thể hình cường độ cao 3-4 tiếng mỗi ngày tập trung vào những khối cơ để có 1 hình ảnh hoàn hảo nhất.