Hết thời, diễn viên TVB phải bán cá, lái xe để mưu sinh

Hoàng Văn Tiêu – diễn viên gạo cội của TVB chuyên trị vai phản diện, từ cường hào, ác bá đến trộm cướp, tiểu nhân... mới đây đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi nhiều thông tin cho biết, hiện diễn viên của TVB này đang phải làm thêm công việc bán cá để kiếm thêm thu nhập. Khi được hỏi về sự việc này, Hoàng Văn Tiêu thẳng thắn trả lời “không làm thì tiền đâu mà ăn”. Đồng thời, nam diễn viên khẳng định, dù có lăn lộn làm thêm để mưu sinh nhưng ông vẫn là một diễn viên. Thêm một diễn viên chuyên trị vai ác nữa của TVB là Triệu Trác Nghiêu cũng phải tìm thêm việc làm bên ngoài để mưu sinh. Triệu Trác Nghiêu là gương mặt quen thuộc đối với khán giả yêu thích phim truyền hình TVB. Anh xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Thần Điêu Đại Hiệp, Kim Chi Dục Nghiệt, Bằng Chứng Thép... Tuy nhiên, những vai diễn này cũng không đủ đảm bảo cho Triệu Trác Nghiêu một cuộc sống no đủ, do vậy, anh buộc phải làm thêm nghề lái taxi để kiếm thêm thu nhập. Gắn bó với TVB suốt hơn 20 năm và từng được khen ngợi hết lời về khả năng diễn xuất trong bộ phim đình đám Đại Thời Đại, tuy nhiên, cuối cùng Du Liêu vẫn phải “dứt áo ra đi” vì nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Sau nhiều năm chỉ được đóng các vai phụ, Du Liêu quyết định rời TVB và chấp nhận làm một công nhân bình thường. Anh từng nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi rất thích đóng phim. Tôi tự hào mình là một diễn viên. Nhưng trước hết tôi cũng là một con người. Mà con người thì cần phải ăn cơm.” Trần An Doanh – gương mặt từng quen thuộc với khán giả qua vai diễn Cô Ngốc trong Thần Điêu Đại Hiệp và vai Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên Long Bát Bộ của TVB hiện cũng không thể sống được với nghề diễn mà phải chuyển sang làm lồng tiếng cho nhiều bộ phim truyền hình và thậm chí cả phim hoạt hình. Suốt nhiều năm ở TVB, cô chỉ nhận được những vai phụ và những vai phụ này không đủ nuôi sống bản thân cô ở Hong Kong đắt đỏ. Quách Trác Hoa cũng là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình của TVB. Tuy nhiên, cũng giống như những diễn viên chuyên đóng vai phụ khác của đài này, Quách Trác Hoa cũng phải “chân trong chân ngoài” và tìm cho mình những công việc làm thêm khác. May mắn hơn những người đồng nghiệp kể trên, Quách Trác Hoa có chuyên ngành về vũ đạo nên ngoài tham gia diễn xuất, anh còn là một giáo viên dạy vũ đạo. Thậm chí, Quách Trác Hoa còn đi học và thi lấy bằng lái xe bus, xe tải để chắc chắn mình không bao giờ lo chết đói. Diệp Khải Nhân được mệnh danh là “Nữ hoàng thư ký” của TVB khi cô thường xuyên được chọn vào vai thư ký trong các bộ phim truyền hình. Người đẹp trước đó từng tham gia thi Hoa hậu Hong Kong nhưng không đoạt giải. Sau này gia nhập TVB nhưng cũng chỉ được đóng những vai nhỏ không tên tuổi nên cô phải kiêm thêm nghề trang điểm mới đủ tiền trang trải cuộc sống. Tiễn Hạo Anh từng tham gia nhiều phim nổi tiếng của TVB như Tôi có hẹn với cương thi, Thiếu niên anh hùng Phương Thế Ngọc, Cương thi đạo trưởng... và thường được giao vai cao thủ võ lâm vì có nền tảng võ thuật chắc chắn. Tuy nhiên, không đủ sống với nghề nên ngoài những lúc đi đóng phim, Tiển Hạo Anh còn kiêm thêm việc làm huấn luyện viên võ thuật để kiếm thêm thu nhập.

