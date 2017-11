Chân dung ngôi sao “Giày thủy tinh” So Ji Sub vừa đến VN

Nam diễn viên đình đám Hàn Quốc So Ji Sub đến Việt Nam vào sáng ngày 22/11. Tài tử sinh năm 1977 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Soompi Bố mẹ của So Ji Sub ly hôn khi anh còn nhỏ. Nam diễn viên phim “Giày thủy tinh” còn có một chị gái hiện sống ở Australia. Ảnh: Allkpop Trước khi bén duyên nghệ thuật, So Ji Sub là một vận động viên bơi lội. Anh từng giành huy chương bạc tại cuộc thi bơi cấp quốc gia. Ảnh: Allkpop Năm 1995, So Ji Sub trở thành người mẫu cho một thương hiệu quần áo. Năm 1997, anh bắt đầu lấn sân đóng phim. Ảnh: Koreandrama Từ năm 1997 đến 2002, So Ji Sub tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình nhưng đều đóng vai phụ. Khoảng thời gian này, tên tuổi của anh rất mờ nhạt. Ảnh: Koreandrama Năm 2002, So Ji Sub vụt sáng nhờ vai nam chính trong “Giày thủy tinh”. Trong phim, anh diễn rất ngọt vai Park Chul Woong nóng nảy, bộc trực nhưng tốt bụng và si tình. Ảnh: Kdramalove Trước khi tham gia “Giày thủy tinh”, So Ji Sub và Kim Hyun Joo - nữ chính của phim từng là một cặp đôi ngoài đời. Ảnh: Soompi So Ji Sub và Kim Hyun Joo từng hẹn hò khi mới vào nghề, không tên tuổi. Dù bị gia đình hai bên phải đối, hai người vẫn quyết nắm tay nhau. Ảnh: Kdramalove Năm 2001, So Ji Sub và Kim Hyun Joo quyết định chia tay vì công việc bận rộn khiến cả hai không có thời gian dành cho nhau. Ảnh: Soompi Khi nhận kịch bản “Giày thủy tinh”, So Ji Sub và Kim Hyun Joo bỏ qua e ngại là tình cũ để hoàn thành vai diễn bởi quá thích kịch bản. Ảnh: Pinterest Park Chul Woong của “Giày thủy tinh” mang lại thành công cho So Ji Sub nhưng cũng là vai diễn khiến anh gặp bế tắc trong sự nghiệp bởi sự kỳ vọng của khán giả. Ảnh: Pinterest Năm 2004, So Ji Sub trở lại đầy ấn tượng với vai diễn trong bộ phim "Xin lỗi, anh yêu em”. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh bất ngờ nhập ngũ vào năm 2005. Ảnh: kdramadreamer Năm 2007, So Ji Sub xuất ngũ. Nam diễn viên sau đó tham gia phim điện ảnh “Rough Cut”, “Sophie's Revenge” nhưng không gây ấn tượng mạnh. Ảnh: kdramadreamer Năm 2013, So Ji Sub được khen ngợi với vai chính bộ phim "Mặt trời của chàng Joo". Năm 2017, anh tái xuất màn ảnh rộng khi tham gia bộ phim “Đảo địa ngục”. Ảnh: Allkpop So Ji Sub từng vướng tin đồn hẹn hò Lee Joo Yeon (cựu thành viên nhóm After School). Hiện tại, ở tuổi 40, nam diễn viên “Giày thủy tinh” vẫn lẻ bóng. Ảnh: Dramafever Xem trailer "Đảo địa ngục". Nguồn: Youtube

