So Ji Sub gửi cả xe tải đồ ăn cho “người tình tin đồn” Son Ye Jin

Mới đây, khi Son Ye Jin đang có mặt tại phim trường quay bộ phim “Chị đẹp mua cơm cho tôi”, một xe tải ngập tràn đồ ăn đã được gửi đến kèm theo banner có in hình nữ diễn viên kèm dòng chữ “Cổ vũ cho diễn viên Son Ye Jin và các nhân viên của ‘Chị Đẹp’ - So Ji Sub.” Thì ra So Ji Sub đã bí mật gửi xe tải đồ ăn đến phim trường khiến Son Ye Jin vô cùng bất ngờ và cảm kích. Nữ thần “Hương mùa hè” cùng bạn diễn Jung Hae In đã cúi đầu 90 độ để cảm ơn người đồng nghiệp So Ji Sub và không quên gửi đến anh lời nhắn “Cảm ơn xe đồ ăn khuya của anh So Ji Sub nhiều lắm. Em đã ăn rất nhiều. Anh hãy vô sự và sống sót trở về từ đảo Jeju nhé”.



Sau bộ phim “Be With You” vô cùng lãng mạn và cảm động mà cặp đôi So Ji Sub – Son Ye Jin đóng chung, rất nhiều người hâm mộ đã mong muốn hai người sẽ phát triển mối quan hệ phim giả tình thật để tạo nên một cặp đẹp đôi nhất nhì xứ kim chi. Gần đây, có một số tin đồn rằng sắp có một cặp sao hạng A công khai chuyện tình cảm chắc chắn sẽ khiến công chúng ngỡ ngàng. Ngay lập tức hai cái tên So Ji Sub và Son Ye Jin được đề cập đến liên tục. Hành động quan tâm gửi xe đồ ăn khuya cho Son Ye Jin của So Ji Sub càng khiến các fan có quyền hi vọng một kết thúc có hậu cho cả hai con người tài sắc vẹn toàn.