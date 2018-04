Mỹ nam đốn tim fan trong “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” là ai?

Jung Hae In hiện gây chú nhờ vai nam chính trong bộ phim “ Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” đóng cùng Son Ye Jin. Ảnh: Twitter Tham gia "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", Jung Hae In đốn tim fans bởi vẻ ngoài điển trai cùng tài năng diễn xuất tốt. Ảnh: Dispatch Jung Hae In sinh năm 1988, bắt đầu đóng phim vào năm 2013 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Dispatch Jung Hae In có một sự khởi đầu khá muộn so với diễn viên cùng trang lứa Lee Jong Suk, Kim Woo Bin. Ảnh: Dispatch Lợi thế của nam diễn viên phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" là sự cố gắng và ngoại hình điển trai. Ảnh: Twitter Jung Hae In miệt mài đóng phim nhưng chỉ được giao các vai phụ. Ảnh: Twitter Jung Hae In từng đóng các bộ phim điện ảnh, truyền hình: "Khi nàng say giấc", "Blood", "Goblin"...Ảnh: Twitter Hình ảnh Jung Hae In trên phim trường "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Ảnh: FBNV Jung Hae In tươi rói khi đóng phim "Khi nàng say giấc". Ảnh: FBNV Nam diễn viên sinh năm 1988 chụp ảnh kỷ niệm khi tham gia đóng phim "Prison playbook". Ảnh: FBNV Jung Hae In còn từng tham gia các bộ phim cổ trang. Ảnh: FBNV Ngoài tài diễn xuất, Jung Hae In còn được yêu mến bởi giọng hát truyền cảm. Ảnh: Twitter Jung Hae In có đai đen Taekwondo nên dễ dàng nhập vai trong các bộ phim hành động. Ảnh: FBNV Đóng phim “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”, Jung Hae In đã đổi đời với cát-sê hiện tăng gấp năm lần. Ảnh: FBNV Xem trailer phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Nguồn: Youtube

