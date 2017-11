Đến sao Việt còn “phát cuồng” So Ji Sub thế này huống hồ fan

Tối 22/11, So Ji Sub là khách mời đặc biệt trong sự kiện do Diệp Lâm Anh tổ chức. Ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của fan. Đặc biệt, nhiều sao Việt cũng thể hiện sự phấn khích khi được gặp nam diễn viên điển trai. So Ji Sub bên Diệp Lâm Anh. Được chào đón nồng nhiệt nhưng tài tử Hàn Quốc chỉ xuất hiện khoảng 15 phút rồi nhanh chóng về khách sạn. Sau chương trình, người mẫu Trần Hiền đã lên tiếng chỉ trích nhiều sao Việt gây nhốn nháo, chen lấn chụp ảnh cùng So Ji Sub khiến anh hoảng sợ bỏ về sớm. Trước thông tin này, đại diện Diệp Lâm Anh phủ nhận việc So Ji Sub bỏ về giữa sự kiện mà cho biết, nam diễn viên đã tham gia đầy đủ các khâu và "cảm thấy mọi việc đã xong nên mới xin phép rời khỏi địa điểm". Tuy vậy, tình trạng nhốn nháo tại sự kiện là có thực. Không chỉ fan mà nhiều sao Việt cũng không bỏ lỡ cơ hội được gặp gỡ, chụp ảnh cùng So Ji Sub. Hoa hậu Kỳ Duyên thể hiện sự ngưỡng mộ với nam diễn viên "Giày thủy tinh". Khoe ảnh chụp cùng So Ji Sub trên trang cá nhân, Kỳ Duyên viết: "Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi tay ấm áp ... Yêu anh ...!". Hoa hậu Việt Nam 2014 còn đăng ảnh So Ji Sub và tha thiết: "Anh ơi ... Anh hãy nói là anh nhìn em đi ...". Ông bầu Vũ Khắc Tiệp và dàn chân dài cũng thích thú khi được gặp thần tượng. Sau sự kiện, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ tình huống thú vị So Ji Sub lên nhầm xe của anh: "Bạn ấy lên nhầm xe của mình và cho tài xế chở bạn ấy về khách sạn luôn. Vậy là có duyên rồi đúng không mọi người ... my idol". Người mẫu Quỳnh Thư khoe ảnh chụp cùng nam diễn viên "Giày thủy tinh". Quỳnh Hương chụp ảnh tự sướng cùng So Ji Sub và Vũ Khắc Tiệp. Trước đó, sự xuất hiện của So Ji Sub tại sự kiện do Diệp Lâm Anh tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều fan vây kín khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ với mong muốn được gặp gỡ thần tượng. Lo ngại tình trạng chen lấn, xô đẩy của những fan quá khích, ê-kíp đã bố trí đội vệ sĩ bảo vệ So Ji Sub. Tuy vậy nam diễn viên vẫn bị vây kín khi xuất hiện tại sự kiện. So Ji Sub là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh gây sốt khi đóng vai nam chính trong bộ phim "Giày thủy tinh" năm 2002.

Năm 2017, So Ji Sub tái xuất màn ảnh rộng khi tham gia bộ phim “Đảo địa ngục”. Video So Ji Sub xuất hiện tại sự kiện do Diệp Lâm Anh tổ chức. Nguồn FB Diệp Lâm Anh.

