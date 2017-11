Chân dài đình đám bật khóc khi nhớ đến quá khứ hư hỏng

Tối 26.11, Võ Hoàng Yến tổ chức buổi tiệc tri ân mọi người vì trong năm 2017 cô đã trở lại đầy ấn tượng sau tuyên bố giải nghệ. Võ Hoàng Yến khởi nghiệp từ top 10 cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh vào năm 2006 nhưng bước chuyển mình phải kể đến với giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008. Sau đó, cô đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Năm 2009, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2009. Mặc dù không đạt được danh hiệu cao nhưng sự nghiệp của Hoàng Yến vẫn ngày càng phát triển. Cô là một trong những cô gái chân dài nhất nhì của làng giải trí. Với đôi chân 1,1m cùng khuôn mặt kiêu kỳ, Hoàng Yến thường xuyên giữ vai trò vedette trên các sàn diễn thời trang. Đến năm 2015, đang trên đỉnh cao sự nghiệp, người đẹp liên tiếp "gặp hạn" với những scandal rúng động làng giải trí và sự nghiệp cũng “tụt dốc không phanh”. Sau đó không lâu, Võ Hoàng Yến bất ngờ lên báo tuyên bố giải nghệ chuyển hướng phát triển sự nghiệp DJ. Từ đó sự nghiệp của cô khá yên ắng cho đến năm 2017, cô nhận lời mời Vietnam’s Next Top Model 2017. Chỉ sau vài tập phát sóng, Võ Hoàng Yến đã khiến cộng đồng mạng "phát cuồng". Nữ giám khảo đích thân thị phạm phần thi tạo dáng treo ngược với những biểu cảm, thần thái của một siêu mẫu hàng đầu. Vừa kết thúc chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017, Võ Hoàng Yến đã tiếp tục nhận được lời mời làm cố vấn cho Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017. Nhìn lại hành trình của mình thành công nhiều mà thăng trầm, khó khăn cũng đầy rẫy, Võ Hoàng Yến đã bật khóc. Cô nói mình sẽ tiếp tục phấn đấu, và bước về phía trước, sẽ không lặp lại quá khứ đầy tai tiếng như trước đây. Hằng Nguyễn là cô học trò đầu tiên của Võ Hoàng Yến chia sẻ: “Đến bây giờ Hằng vẫn sợ chị Yến vì chị nghiêm khắc và khó tính. Khi nghe chị Yến giải nghệ và chuyển nghề DJ thì Hằng buồn và tiếc nuối vì không có một người mẫu nào tại Việt Nam có thể “đốt cháy” sàn diễn được như chị". Nam diễn viên Benny Nguyễn đến chúc mừng Võ Hoàng Yến. Cũng tại buổi gặp gỡ báo chí, Võ Hoàng Yến thẳng thắn chia sẻ mâu thuẫn giữa cô và Nam Trung: "Tính của tôi rất điên. Anh Trung nói là có vấn đề gì thì cứ thoải mái chia sẻ và thẳng thắn với nhau về những quan điểm cá nhân. Tôi cũng có nhỏ nhẹ nói với anh Trung, nếu em có quá lời thì anh có trách không, anh Trung đáp nói không, công việc mà nên đó là lý do khiến cả 2 xảy ra những cuộc chiến trên công việc". Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khẳng định rằng mình không giỏi về diễn xuất nên những gì mọi người nhìn thấy trên truyền hình là 100% thật. Võ Hoàng Yến còn tổ chức buổi trình diễn thời trang nhỏ. Năm 2018, Võ Hoàng Yến tiếp tục gắn bó với thời trang, âm nhạc và chia sẻ với trẻ em nghèo thông qua các dự án riêng.

