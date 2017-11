Top 7 địa điểm bình dị của Việt Nam hút du khách Tây một cách kì lạ

Bỏ qua các địa điểm đã quá nổi tiếng khi nhắc đến Việt Nam, những nơi hẻo lánh, những ngôi làng đẹp như tranh vẽ, những món ăn từ nông trại vùng quê của đất nước hình chữ S mới chính là điểm thu hút khách du lịch nước ngoài đi phượt. Dưới đây là 7 địa điểm mà người nước ngoài đặc biệt thích khám phá ở Việt Nam:

Vịnh Bái Tử Long

Nếu như Vịnh Hạ Long đã là một cái tên quá nổi tiếng trên bản đồ du lịch không chỉ của Việt Nam mà còn trên thế giới thì Vịnh Bái Tử Long lại là một điểm đến thu hút những du khách muốn khám phá cái mới, lạ.

Hiện tại ngày càng có nhiều công ty du lịch đã khai thác khu vực Bái Tủ Long. Nếu muốn đi một mình khách sẽ phải đi phà đến đảo Quan Lạn từ cảng Cái Rồng.

Vịnh Bái Tử Long. Đảo Quan Lạn chỉ có một số khách sạn và người dân đa phần không nói được tiếng Anh. Nhưng với khách nước ngoài, đó cũng là một trong những niềm vui khi đi du lịch ở đây. Biển Quan Lạn hoang sơ, có những con đường uốn lượn và có thể đạp xe để ngắm cảnh. Thung Lũng Bồng Lai, Quảng Bình Vườn Quốc gia Phong Nha vốn là một cái tên khá nổi tiếng với người yêu thích du lịch. Nhưng du khách nước ngoài còn mê mẩn thêm một địa điểm nữa cách đó không xa chính là thung lũng Bồng Lai. Chỉ cần tấm bản đồ và một chiếc xe đạp, bạn có thể dành trọn ngày khám phá thung lũng Bồng Lai. Men theo những con đường mòn chỉ vừa với bánh xe đạp leo núi, khám phá các ngôi làng bản địa và cùng tận hưởng khung cảnh thơ mộng, yên bình của núi rừng. Thung Lũng Bồng Lai, Quảng Bình. Các nhà hàng ở nông trại nơi đây sẽ mang đến những món ngon địa phương. Đặc sản chính của vùng này là thịt heo được nấu chín trong ống tre, vịt nướng, gà nướng và thưởng thức một vài cốc bia. Các bản làng ở Kon Tum Vùng cao nguyên của Việt Nam là một trong những nơi thu hút các nhà thám hiểm. Thủ phủ của tỉnh Kon Tum với khung cảnh sông nước càng trở nên đặc biệt đáng yêu. Các bản làng ở Kon Tum. Nơi đây có 650 làng của dân tộc thiểu số và nơi nào cũng tuyệt vời để ghé thăm. Ở đây đa phần ít khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên du khách có thể ngủ lại qua đêm trong một nhà dân ở làng Bahner, một nơi rất gần trung tâm thị trấn. Cung đường đèo Hà Giang Hà Giang là nơi có các dân tộc người thiểu số sinh sống như Hmông, Dao… Tuy nhiên, để đặt chân đến vùng đất này đòi hỏi phải có lòng can đảm của những du khách khi vượt đường đẻo đẹp hùng vĩ nhưng rất hiểm trở. Cảnh quan thiên nhiên nơi đây vô cùng tuyệt vời đặc biệt hơn là khi ngắm nhìn khu Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Cung đường đèo Hà Giang hiểm trở mà đẹp đến hút hồn.

Đảo An Bình của Đồng bằng sông Cửu Long

Để trải nghiệm cuộc sống phiêu lưu trên sông nước, du khách quốc tế thường lui về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đến với đảo An Bình.

Vùng nông thôn ngập nước ở đảo An Bình đang bị cắt ngang bởi những con đường cát hẹp, có thể đi xe đạp để khám phá nơi đây. Tất cả các tuyến đường đều được bao quanh bởi cây cọ, với khung cảnh của những vườn cây tươi tốt, những ngôi nhà tranh lâu đời… Ở qua đêm tại đảo An Bình, du khách cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt so với thành phố Hồ Chí Minh ồn ào, náo nhiệt.

Uống bia hơi tại các phố cổ Hà Nội

Bia hơi có thể tìm thấy ở khắp Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Nhưng khi nhắc đến việc thưởng thức bia hơi, đa phần khách du lịch Tây đều hướng thẳng đến phố Lương Ngọc Quyến và Tạ hiện của khu phố cổ, Hà Nội. Đến đây vào các buổi tối du khách sẽ được thấy nhiều quán bar, những chiếc ghế nhựa cao chót vót, từng tốp ngồi uống bia trong không khí cực kì sôi động.

Mai Châu – Hòa Bình

Một điều khá ngạc nhiên là khách du lịch nước ngoài thường bỏ qua Hà Nội để ghé thăm vùng nông thôn cách đó không xa: Mai Châu – Hòa Bình. Đây là vùng đất không có sự hỗn loạn, xô bồ như Hà Nội.

Thung lũng này có nguồn gốc chủ yếu là người dân tộng thiểu số Thái trắng. Người dân địa phương cũng đã mở những nhà sàn truyền thống, mộc mạc để làm điểm tham quan. Nếp sinh hoạt, văn hóa và bình yên nơi đây là điểm hút khách Tây ưa khám phá.