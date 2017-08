Chỉ ăn và đi du lịch khắp thế giới, 9X kiếm bộn tiền

Theo Daily Mail, du lịch là niềm đam mê từ nhỏ của Nicola. Vì thế, sau khi hoàn thành năm nhất đại học, cô đã quyết định bảo lưu kết quả học tập, lên kế hoạch cho các chuyến du lịch để thoát khỏi không gian thành phố nhộn nhịp, ồn ào và tận hưởng cuộc sống phiêu lưu, thú vị. Năm đó, Nicola vừa tròn 19 tuổi. Việc đi du lịch một mình khiến cha mẹ cô cảm thấy khá lo lắng. Tuy nhiên, nhờ kiên trì thuyết phục, Nicola đã được cha mẹ cho phép. Châu Âu là điểm đến đầu tiên trong hành trình du lịch khắp thế giới của Nicola. Sau một năm khám phá và tìm hiểu nét đẹp về con người, văn hóa nơi đây, 9X đã quyết định trở về nước hoàn thành khóa học trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô gái biến đam mê du lịch của mình thành công việc có thu nhập tốt, thông qua những chia sẻ trải nghiệm du lịch trên trang Polkadot Passport và Instagram. Các bức hình Nicola chia sẻ trên mạng xã hội nhận được rất nhiều lượt yêu thích từ mọi người. Instagram của cô cũng thu hút hơn 250.000 người theo dõi. Cô gái 23 tuổi cho hay: "Nhờ chia sẻ hình ảnh và kinh nghiệm trên mạng, cơ hội đến với tôi nhiều hơn. Tôi bắt đầu có nguồn thu nhập từ việc đi du lịch. Điều này khiến tôi rất vui và càng thích đi nhiều hơn nữa". Hiện tại, tất cả chi phí du lịch của Nicola đều do khách hàng thanh toán. Ngoài ra, 9X cho biết số tiền cô kiếm được bằng sở thích xê dịch lớn hơn nhiều lần so với công việc làm văn phòng. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chuyến du lịch đầu tiên đến nay, cô đã đi qua 46 nước trên thế giới. Nicola cũng từng đến Việt Nam và nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn. 9X chia sẻ cô có ấn tượng rất tốt về đất nước, con người Việt Nam. Nicola thường mất khoảng một tháng để lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi. Song cũng có những lần cô chỉ dành một ngày để quyết định mọi thứ. Đi du lịch xa nhà được 5 năm nhưng trước mỗi lần đi, 9X đều cảm thấy khá khó khăn khi nói lời tạm biệt với người thân. Theo Daily Mail, khó khăn lớn nhất khi đi du lịch là lựa chọn mang theo những gì. Tuy nhiên, sau 5 năm, Nicola đã biết cách mang sắp hành lý sao cho gọn nhẹ và tiện nghi nhất. Cô chia sẻ du lịch vòng quanh thế giới đã giúp cô can đảm và tự lập hơn trước rất nhiều. Nicola cũng muốn nhắn nhủ đến mọi người: "Hãy tranh thủ đi nhiều nơi khi bạn có thể. Tôi từng gặp không ít người thấy tiếc nuối vì đã không đi đâu nhiều. Tôi chưa nghe ai nói họ hối hận vì đã dành thời gian ra ngoài thế giới".

