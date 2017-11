Từ tiếng Việt thông thường bỗng hóa "nhạy cảm" khi được đổi mới

Sau khi đề xuất chuyển đổi tiếng Việt của PGS. TS Bùi Hiền được công bố, một lập trình viên đã chia sẻ công cụ cho phép người dùng thử chuyển đổi tiếng Việt hiện nay sang cách viết mới. Cũng từ đó, cộng đồng mạng đã rộ lên phong trào thử dùng bộ công cụ này để tìm ra sự khác biệt khi chuyển chữ Quốc ngữ sang bộ chữ tiếng Việt mới của nguyên Hiệu phó trường ĐH Sư Phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Tại địa chỉ //tieqviet.surge.sh, người sử dụng có thể tùy ý chép một đoạn văn bản tiếng Việt vào đó, công cụ sẽ chuyển văn bản đó sang dạng "tiếq Việt". Trong cách để xuất chuyển đổi bộ chữ tiếng Việt của mình, PGS. TS Bùi Hiền đề nghị cắt giảm số lượng trong bảng chữ cái tiếng Việt từ 38 xuống còn 31 chữ. Bên cạnh đó, nhiều thay đổi về quy tắc ký hiệu các âm vị cũng đã được tác giả này đề xuất. Dù có mục đích khá rõ ràng, nhưng cách thay đổi bảng chữ cái này đã vô tình biến một số từ ngữ thông thường bỗng trở nên "nhạy cảm" khi áp dụng cách viết mới. Những ví dụ điển hình là các từ: "trục trặc", "chức năng", "chức vụ"... Trước đề xuất này, dân mạng không ngừng xôn xao, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Tuy nhiên, đại bộ phận giới trẻ phản đối sự ''cải tiến'' này vì cho rằng sẽ mất đi sự tinh tế trong cách viết, đọc và phát âm của tiếng Việt. Tuy nhiên, vẫn rất nhiều bạn trẻ đã cập nhật đề xuất của PSG. TS Bùi Hiền và đăng tải trên mạng xã hội. Bộ "cuyển dổi Tiếq Việt" của tác giả Phan An được rất nhiều dân mạng sử dụng để trải nghiệm về cách viết tiếng Việt mới. Rất nhiều dân mạng đã so sánh cách viết tiếng Việt mới theo đề xuất của PSG.TS Bùi Hiền với kiểu viết "teen code" rất phổ biến trong giới trẻ trong khoảng 10 năm trước. Tuy có rất nhiều những dẫn chứng đã được cộng đồng mạng đưa ra về việc chuyển đổi tiếng Việt của PSG.TS Bùi Hiền là không hợp lý. Nhưng vẫn có rất nhiều bạn trẻ chạy theo trào lưu sử dụng công cụ chuyển đổi tiếng Việt mới online trên để đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội. Đề xuất của PSG.TS Bùi Hiền về việc chuyển đổi bộ chữ cái cải tiến của tiếng Việt nhìn chung đang vấp phải rất nhiều sự phản đối. Ăn theo đề xuất chuyển đổi tiếng Việt, trên mạng xã hội rất nhiều công cụ đổi tên đã được dân mạng ấn like và sử dụng. Đơn cử như nickname của bạn là Dung Pham, sau khi vào bộ chuyển đổi tiếng Việt sẽ trở thành Zuq Fam và nhiều người bối rối khi đọc. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Đề xuất gây chấn động của Bùi Hiển - Cải tiến Tiếng Việt - Nguồn: VTV24

