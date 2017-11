Sinh nhật cảm động của cô giáo xinh đẹp bị ung thư

Sau ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 xúc động với món quà bất ngờ, ngày 25/11 vừa qua, cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã đón chào tuổi 29 với một bữa tiệc sinh nhật ấm áp. 'Mỗi lần sinh nhật giờ là một sự may mắn' – Thanh Hằng chia sẻ. Chính vì điều này, buổi tiệc sinh nhật lần thứ 29 với cô thực sự chứa chan nhiều cảm xúc. Một người thân của Thanh Hằng chia sẻ, buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ ngay tại Trâu Quỳ, Gia Lâm (gần nhà của Thanh Hằng). Không chỉ có người thân trong gia đình, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết cũng đã đến chung vui cùng với cô. Hầu như tất cả mọi người đều gửi đến cô lời chúc sức khỏe – điều mà Thanh Hằng cần nhất ở thời điểm hiện tại. Bữa tiệc sinh nhật chào đón tuổi mới của cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng. Tất cả người thân, bạn bè và đồng nghiệp cũ - mới của Thanh Hằng đều có mặt đông đủ trong buổi tiệc sinh nhật này. Tập thể giáo viên trường THCS Đông Dư (Gia Lâm, HN) cũng dành thời gian đến chung vui với cô. Cũng trong buổi tiệc này, cô giáo trẻ Thanh Hằng đã dành tặng mẹ mình một món quà bất ngờ. Đó là chiếc dây chuyền hình mặt trăng với lời nhắn gửi: 'Dù mẹ có ở đâu còn cũng luôn ở bên mẹ!'. Lời chia sẻ của Thanh Hằng với giọng nói yếu ớt khiến ai có mặt trong buổi tiệc ấy cũng rưng rưng nước mắt xúc động. Món quà của cô là sợi dây chuyền hình mặt trăng với lời nhắn: Dù có chuyện gì xảy ra thì cô luôn luôn ở bên cạnh bà. 'Tưởng chừng một tháng liền nằm viện sẽ là vô nghĩa với Hằng nhợn chẳng thể làm điều gì. Nhưng không, tất cả mọi thứ đã hoàn thành 1 cách vô cùng tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ em.' - Thanh Hằng chia sẻ trên trang cá nhân. Cô cũng không quên nhắn gửi: 'Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng vì hoàn ảnh'. Những cái ôm ấm áp cùng lời chúc mừng sức khỏe bạn bè dành tặng cho cô gái không may mắn. Bé Hà An con gái Thanh Hằng... ... và tình yêu của cô cũng luôn ở bên, chăm sóc cô trong suốt buổi tiệc. Sau một tháng nhập viện điều trị truyền kháng sinh nặng, hiện tại Thanh Hằng được các bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi một vài ngày. Tuy căn bệnh hiểm nghèo vẫn đang hành hạ cô từng giây, từng phút, song Thanh Hằng luôn luôn biết cách tận hưởng cuộc sống theo một cách rất riêng. Và sự thương yêu, quan tâm và chăm sóc của tất cả mọi người chính là động lực giúp cô cố gắng mỗi ngày. Mời quý độc giả xem video Món quà 20/11 đặc biệt dành tặng cô giáo ung thư giai đoạn cuối - Nguồn: Tiin.vn

