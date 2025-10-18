Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ý ra mắt súng săn chuyên chống máy bay không người lái

Quân sự

Ý ra mắt súng săn chuyên chống máy bay không người lái

Hãng Fabarm SpA  của Ý đã giới thiệu một biến thể mới của mẫu súng shortgun STF/12 được thiết kế riêng cho nhiệm vụ chống máy bay không người lái.

Tuệ Minh
STF/12 Compact XL Range 22″, được giới thiệu là phiên bản nâng cấp chuyên biệt của nền tảng mà Quân đội Đức đã triển khai với tên gọi Mehrzweckflinte 5 (MZF 5), được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không bay nhanh, thấp ở tầm xa — một yêu cầu ngày càng quan trọng trong các hoạt động quốc phòng và an ninh hiện đại.
STF/12 Compact XL Range 22″, được giới thiệu là phiên bản nâng cấp chuyên biệt của nền tảng mà Quân đội Đức đã triển khai với tên gọi Mehrzweckflinte 5 (MZF 5), được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không bay nhanh, thấp ở tầm xa — một yêu cầu ngày càng quan trọng trong các hoạt động quốc phòng và an ninh hiện đại.
Súng săn, được phân phối tại Đức bởi Waimex Jagd- und Sportwaffen GmbH, sở hữu nòng Tribore HP 22 inch được thiết kế lại, tối ưu hóa tầm bắn và độ chính xác. Cấu hình bên trong ba giai đoạn của nó kết hợp hiệu ứng thuôn nhọn Venturi, thu hẹp nòng súng từ 18,7 mm xuống còn 18,4 mm gần đầu nòng.
Súng săn, được phân phối tại Đức bởi Waimex Jagd- und Sportwaffen GmbH, sở hữu nòng Tribore HP 22 inch được thiết kế lại, tối ưu hóa tầm bắn và độ chính xác. Cấu hình bên trong ba giai đoạn của nó kết hợp hiệu ứng thuôn nhọn Venturi, thu hẹp nòng súng từ 18,7 mm xuống còn 18,4 mm gần đầu nòng.
Thiết kế này giúp tăng tốc độ nạp đạn, tăng cả tầm bắn hiệu quả và hiệu suất đầu cuối, đồng thời giảm độ giật và cải thiện độ chính xác.
Thiết kế này giúp tăng tốc độ nạp đạn, tăng cả tầm bắn hiệu quả và hiệu suất đầu cuối, đồng thời giảm độ giật và cải thiện độ chính xác.
Ống hãm XL Range 108 mm mở rộng giúp cải thiện hơn nữa đường bắn, cho phép vũ khí duy trì năng lượng tác động ổn định ở khoảng cách xa hơn — một lợi thế quan trọng khi nhắm vào các mối đe dọa trên không nhỏ như máy bay không người lái.
Ống hãm XL Range 108 mm mở rộng giúp cải thiện hơn nữa đường bắn, cho phép vũ khí duy trì năng lượng tác động ổn định ở khoảng cách xa hơn — một lợi thế quan trọng khi nhắm vào các mối đe dọa trên không nhỏ như máy bay không người lái.
Súng STF/12 Compact XL Range 22 inch sử dụng đạn 12/76 và có băng đạn 7 viên cộng 1 viên với đạn 3 inch, hoặc 8 viên cộng 1 viên với đạn 2¾ inch. Nòng súng được gia cố có thể chịu được nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn cacbua vonfram được Norma thiết kế riêng để chống máy bay không người lái.
Súng STF/12 Compact XL Range 22 inch sử dụng đạn 12/76 và có băng đạn 7 viên cộng 1 viên với đạn 3 inch, hoặc 8 viên cộng 1 viên với đạn 2¾ inch. Nòng súng được gia cố có thể chịu được nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm cả đạn cacbua vonfram được Norma thiết kế riêng để chống máy bay không người lái.
Cấu trúc của súng bao gồm bộ phận thu phát bằng hợp kim nhôm Ergal 55 nhẹ, lớp phủ Cerakote đạt chuẩn Mil-Spec giúp tăng cường độ bền và tấm chắn nhiệt giúp duy trì thời gian bắn. Báng súng gập với tay cầm kiểu súng lục cho phép giảm chiều dài tổng thể từ 102,95 cm xuống còn 80,95 cm để tăng tính di động, trong khi trọng lượng chưa nạp đạn là 3.760 gram.
Cấu trúc của súng bao gồm bộ phận thu phát bằng hợp kim nhôm Ergal 55 nhẹ, lớp phủ Cerakote đạt chuẩn Mil-Spec giúp tăng cường độ bền và tấm chắn nhiệt giúp duy trì thời gian bắn. Báng súng gập với tay cầm kiểu súng lục cho phép giảm chiều dài tổng thể từ 102,95 cm xuống còn 80,95 cm để tăng tính di động, trong khi trọng lượng chưa nạp đạn là 3.760 gram.
Fabarm cũng trang bị cho khẩu súng ngắn này hệ thống ngắm mục tiêu nhanh (QTA) độc quyền, với đường dẫn hướng 124 mm giúp mắt người bắn tự động căn chỉnh với mục tiêu và cho phép họ theo dõi quỹ đạo và tốc độ của mục tiêu.
Fabarm cũng trang bị cho khẩu súng ngắn này hệ thống ngắm mục tiêu nhanh (QTA) độc quyền, với đường dẫn hướng 124 mm giúp mắt người bắn tự động căn chỉnh với mục tiêu và cho phép họ theo dõi quỹ đạo và tốc độ của mục tiêu.
Nhiều tùy chọn điểm ngắm phía trước, bao gồm cả bộ phận chèn sợi quang, có sẵn để nhanh chóng ngắm bắn các mục tiêu di chuyển.
Nhiều tùy chọn điểm ngắm phía trước, bao gồm cả bộ phận chèn sợi quang, có sẵn để nhanh chóng ngắm bắn các mục tiêu di chuyển.
Trong các cuộc trình diễn thực địa do Waimex và Fabarm thực hiện với các cơ quan thực thi pháp luật và quốc phòng, khẩu súng săn mới đạt tầm bắn hiệu quả lên đến 100 mét — một con số đáng chú ý đối với một khẩu súng cỡ nòng 12.
Trong các cuộc trình diễn thực địa do Waimex và Fabarm thực hiện với các cơ quan thực thi pháp luật và quốc phòng, khẩu súng săn mới đạt tầm bắn hiệu quả lên đến 100 mét — một con số đáng chú ý đối với một khẩu súng cỡ nòng 12.
Sử dụng đạn bẫy 2,4 mm, các nhà thử nghiệm liên tục bắn trúng mục tiêu đất sét ở khoảng cách từ 80 đến 100 mét. Đối với các mục tiêu lớn hơn mô phỏng thân máy bay không người lái, vũ khí này đã xuyên thủng thành công các mục tiêu máy bay không người lái bằng nhựa kích thước 40 x 60 cm ở khoảng cách tương tự.
Sử dụng đạn bẫy 2,4 mm, các nhà thử nghiệm liên tục bắn trúng mục tiêu đất sét ở khoảng cách từ 80 đến 100 mét. Đối với các mục tiêu lớn hơn mô phỏng thân máy bay không người lái, vũ khí này đã xuyên thủng thành công các mục tiêu máy bay không người lái bằng nhựa kích thước 40 x 60 cm ở khoảng cách tương tự.
Kết quả chứng minh rằng ngay cả những viên đạn shotgun nhẹ cũng có thể tạo ra lực phá hủy đối với các cấu trúc máy bay không người lái khi bắn ở vận tốc cao, khiến STF/12 Compact XL Range trở thành giải pháp thiết thực cho các hoạt động chống UAV tầm ngắn đến tầm trung.
Kết quả chứng minh rằng ngay cả những viên đạn shotgun nhẹ cũng có thể tạo ra lực phá hủy đối với các cấu trúc máy bay không người lái khi bắn ở vận tốc cao, khiến STF/12 Compact XL Range trở thành giải pháp thiết thực cho các hoạt động chống UAV tầm ngắn đến tầm trung.
Súng shortgun với đạn phân mảnh là một trong những vũ khí đầu tiên được các cá nhân sử dụng để chống lại máy bay không người lái, và vai trò của chúng ngày càng mở rộng khi các mối đe dọa từ máy bay không người lái ngày càng gia tăng.
Súng shortgun với đạn phân mảnh là một trong những vũ khí đầu tiên được các cá nhân sử dụng để chống lại máy bay không người lái, và vai trò của chúng ngày càng mở rộng khi các mối đe dọa từ máy bay không người lái ngày càng gia tăng.
So với các hệ thống tác chiến điện tử hoặc tên lửa, súng săn vẫn là một giải pháp có chi phí tương đối thấp với rủi ro thiệt hại phụ tối thiểu. Đạn bắn ra mất động năng nhanh chóng sau khi bắn, giảm thiểu rủi ro cho người qua đường hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh — một đặc điểm khiến chúng đặc biệt phù hợp để sử dụng trong môi trường đô thị hoặc nhạy cảm.
So với các hệ thống tác chiến điện tử hoặc tên lửa, súng săn vẫn là một giải pháp có chi phí tương đối thấp với rủi ro thiệt hại phụ tối thiểu. Đạn bắn ra mất động năng nhanh chóng sau khi bắn, giảm thiểu rủi ro cho người qua đường hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh — một đặc điểm khiến chúng đặc biệt phù hợp để sử dụng trong môi trường đô thị hoặc nhạy cảm.
Lính Nga sử dụng shortgun tiêu diệt chiếc drone đang lao đến.
Tuệ Minh
Defence-Blog
Link bài gốc Copy link
https://defence-blog.com/italys-fabarm-launches-extended-range-shotgun-for-drone-defense/
#súng săn chống máy bay không người lái #Fabarm STF/12 #vũ khí tầm xa chống UAV #súng shotgun chống drone #súng bắn đạn phân mảnh UAV #thiết bị chống máy bay không người lái

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT