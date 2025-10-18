Ý ra mắt súng săn chuyên chống máy bay không người lái

Hãng Fabarm SpA của Ý đã giới thiệu một biến thể mới của mẫu súng shortgun STF/12 được thiết kế riêng cho nhiệm vụ chống máy bay không người lái.
Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn có nhiều khoảnh khắc tình tứ khi chụp ảnh cưới tại Đà Lạt.
Cơ quan tình báo Ukraine tiết lộ các thành phần của bom dẫn đường thế hệ mới UMPB D-30SN, vũ khí được là chủ lực của Nga trên chiến trường trong thời gian tới.
Sau hơn 7 năm hoạt động, Destiny 2 đang trải qua giai đoạn tăm tối nhất khi lượng người chơi giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục.
Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn có nhiều khoảnh khắc tình tứ khi chụp ảnh cưới tại Đà Lạt.
Honda Thái Lan mới đây đã cho ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu xe máy Monkey Cherry Edition kết hợp cổ điển và hiện đại, hứa hẹn trải nghiệm lái thú vị.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/10, Sư Tử nếu quá trọng tình nghĩa sẽ dễ bị lợi dụng. Ma Kết là gì cũng thuận lợi, không cần lo lắng nhiều.
Sau chuỗi đêm nhạc tại châu Âu, ca sĩ Lệ Quyên dành thời gian khám phá thủ đô Budapest, Hungary cùng bạn trai Lâm Bảo Châu và con trai.
Nga kiểm soát Novopavlovka, mở đường áp sát Pokrovsk - cứ điểm chiến lược của Ukraine ở Donetsk. Bước tiến này giúp mở rộng vòng vây và siết chặt vây Pokrovsk
Bàn tay hóa thạch đầu tiên được tìm thấy của người cổ đại Paranthropus boisei đã được các chuyên gia giải mã và gây bất ngờ lớn.
Garuda là sinh vật huyền thoại mang hình dáng nửa người nửa chim, biểu tượng của sức mạnh, tốc độ và lòng trung thành trong Ấn Độ giáo.
Bước sang tuổi 31, nữ diễn viên Quỳnh Kool vẫn khiến công chúng không khỏi xuýt xoa với nhan sắc ngày càng thăng hạng, rạng rỡ và cuốn hút.
Được biết đến với danh xưng 'bạn gái tin đồn' của ngôi sao bóng đá Kylian Mbappé, nàng mẫu Maria Aguilar nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Xe tăng Leopard 2 (Báo hoa mai) đã biến mất hoàn toàn khỏi chiến trường Ukraine, sau hơn hai năm loại xe tăng này tham chiến. Vậy đâu là lý do?
7 cô bạn thân ở Trung Quốc đã chung tay góp tiền xây một căn biệt thự để họ có thể cùng nhau dưỡng già trong tương lai.
Chiếc xe SUV hạng sang Maserati Grecale 2025 mới này mang tên gọi của 1 loại rượu vang siêu cao cấp được Marchesi Antinori sản xuất lần đầu tiên vào năm 2002.
Diện thiết kế bra-top họa tiết da báo đầy ấn tượng, Du Uyên khéo léo khoe thân hình nuột nà với vòng 1 khủng hút mắt người đối diện.
Trong tuần mới, 3 con giáp thông minh, giỏi thích nghi trong mọi tình huống nên sẽ có thể đón nhận nhiều cơ hội giúp tài lộc hưng thịnh.
Nhiều người dân ở Trung Quốc phấn khởi khi vụ thu hoạch được mùa.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, chiếc rìu 1,4 triệu tuổi làm từ xương đùi hà mã do người Homo erectus chế tạo. Hiện vật cổ xưa này được tìm thấy ở Ethiopia.
Những đồng xu tưởng chỉ để giao thương lại là “bùa hộ mệnh” của người La Mã xưa, tượng trưng cho niềm tin vào thần linh bảo vệ mỗi chuyến đi nguy hiểm.
Với vẻ ngoài lạ mắt, sức chịu đựng đáng kinh ngạc và khả năng thích nghi cao, loài thằn lằn đuôi gai đang trở thành “ngôi sao mới” trong giới nuôi thú cảnh.