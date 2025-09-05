Huyền thoại Kalanikov ra mắt súng trường mới siêu nhỏ gọn

Hà Nội

Quân sự

Nhà phát triển vũ khí Nga Kalashnikov đã sản xuất lô súng trường tấn công nhỏ gọn AM-17 đầu tiên sử dụng đạn 5,45 mm.

Tuệ Minh
Chương trình AM-17 được triển khai dựa trên yêu cầu của quân đội Nga về một loại súng tự vệ nhỏ gọn, có thiết kế hỗ trợ cho các đội xe bọc thép, lực lượng đặc nhiệm và lực lượng thực thi pháp luật.
Vũ khí này có thể bắn tất cả các loại đạn 5,45 mm tiêu chuẩn được quân đội Nga sử dụng và có tầm bắn hiệu quả khoảng 400 mét (1.312 feet) với tốc độ bắn khoảng 800 viên mỗi phút.
Nó nặng khoảng 2,5 kg (5,5 pound) và có thể gấp lại thành kích thước chưa đến 50 cm (20 inch), giúp dễ dàng xử lý trên xe cộ, chiến hào và trong chiến đấu cận chiến ở địa hình rậm rạp hoặc khu vực đông đúc.
Các nguồn tin cho biết AM-17 phản ánh nỗ lực rộng rãi hơn của Nga hướng tới vũ khí nhỏ nhẹ hơn và cơ động hơn, nhấn mạnh khả năng thích ứng với chiến trường hiện đại, nơi chuyển động nhanh và chiến tranh đô thị ngày càng trở nên phổ biến.
Thiết kế của súng trường đã được cập nhật sau các cuộc thử nghiệm chiến đấu tại Ukraine. Súng trường AM-17 được trung tâm thiết kế và công nghệ của Tập đoàn phát triển để đáp ứng các yêu cầu của vũ khí hạng nhẹ tự động hiện đại.
Súng trường AM-17 dự kiến ​​sẽ thay thế súng trường AKS-74U được đưa vào sử dụng năm 1979. Điểm đặc trưng của sản phẩm là việc sử dụng rộng rãi các loại polymer có độ bền cao, bao gồm cả trong cấu trúc của hộp tiếp đạn.
Giải pháp kỹ thuật này cho phép sử dụng các linh kiện đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại cho vũ khí hạng nhẹ, đồng thời vẫn giữ nguyên các thông số về khối lượng và kích thước của phiên bản tiền nhiệm. Các tính năng mới bao gồm báng súng có thể gập lại, công tắc chọn chế độ bắn thuận cả hai tay, thanh ray Picatinny được gắn cố định vào nòng súng và tay lên đạn có thể lắp ở bên phải hoặc bên trái.
Các bộ phận chính cấu thành súng trường AM-17 bao gồm hộp tiếp đạn với nòng và báng súng, vỏ cò và bộ phận bảo vệ tay cầm. Bộ phận khóa, bộ phận khóa nòng với khóa nòng và cơ cấu chống giật được đặt trong hộp tiếp đạn.
Vỏ cò kết nối báng súng, khoang tiếp đạn và cụm cò. Bộ phận bảo vệ tay cầm bao gồm thước ngắm và một tấm chắn chuyên dụng giúp giảm nhiệt khi bắn. Vỏ cò và hộp tiếp đạn được ghép nối bằng các chốt khóa ngang, cần phải tháo ra để tháo rời súng.
Súng AM-17 sử dụng cơ cấu nạp đạn bằng khí nén với hành trình nạp đạn ngắn; khóa nòng được khóa chặt vào ba chốt khóa bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ. Súng trường này tương thích với tất cả các loại đạn chiến đấu 5,45 mm được Quân đội Nga sử dụng.
Sau khi đưa súng trường AM-17 vào sản xuất hàng loạt, Tập đoàn Kalashnikov có kế hoạch phát triển một loạt vũ khí chiến đấu và săn bắn theo mẫu mới này, bao gồm cả loại có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau.
Chi tiết kỹ thuật súng trường AM-17 siêu gọn nhẹ.
Tuệ Minh
Kalanikow Group
https://en.kalashnikovgroup.ru/news/kalashnikov-to-begin-mass-production-of-am-17-rifle-in-2025
