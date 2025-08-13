Y Phụng tiếc thương diễn viên Bắc Hải

Khi biết thông tin diễn viên Bắc Hải qua đời vào sáng ngày 13/8, ca sĩ Y Phụng viết trên trang cá nhân: “Chú Hải ơi. Con vào Facebook mới hay tin chú mất. Sao trùng hợp quá. Mới hôm qua, con và mẹ ngồi nhắc về chú, về đoàn cải lương ngày trước... Con xin kính tiễn đưa chú. Xin chia buồn đến gia đình của chú Bắc Hải”.

Ca sĩ Y Phụng thương tiếc diễn viên Bắc Hải. Ảnh: FB Y Phụng, Tiền Phong.

Chia sẻ của Y Phụng. Ảnh chụp màn hình.

Nghệ sĩ Bình Tĩnh cũng bàng hoàng trước sự ra đi của diễn viên Bắc Hải. Cô chia sẻ: “Nhận được điện thoại, nghe tiếng khóc xé lòng của chị Thắm - vợ anh Bắc Hải. Trước khi ra đi, anh dặn chị tìm út, nhờ út lo cho anh vì hai mẹ con nghèo khó không biết làm sao.

Anh từng nói Út thương người lắm, sẽ không bỏ anh. Anh yên tâm an nghỉ. Em và các đồng nghiệp sẽ lo cho anh bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất”.

Diễn viên Bắc Hải đi diễn từ những năm 1990, từng hợp tác với Bảo Chung, Hồng Tơ, Duy Phương, đóng tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười. Nam diễn viên mắc nhiều bệnh như xơ gan, thoái hóa cột sống nặng.