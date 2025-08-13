Hà Nội

Giải trí

Y Phụng tiếc thương diễn viên Bắc Hải

Trên trang cá nhân, ca sĩ Y Phụng bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của nam diễn viên Bắc Hải.

Thu Cúc (tổng hợp)

Khi biết thông tin diễn viên Bắc Hải qua đời vào sáng ngày 13/8, ca sĩ Y Phụng viết trên trang cá nhân: “Chú Hải ơi. Con vào Facebook mới hay tin chú mất. Sao trùng hợp quá. Mới hôm qua, con và mẹ ngồi nhắc về chú, về đoàn cải lương ngày trước... Con xin kính tiễn đưa chú. Xin chia buồn đến gia đình của chú Bắc Hải”.

bachai000.jpg
Ca sĩ Y Phụng thương tiếc diễn viên Bắc Hải. Ảnh: FB Y Phụng, Tiền Phong.
yphung0.png
Chia sẻ của Y Phụng. Ảnh chụp màn hình.

Nghệ sĩ Bình Tĩnh cũng bàng hoàng trước sự ra đi của diễn viên Bắc Hải. Cô chia sẻ: “Nhận được điện thoại, nghe tiếng khóc xé lòng của chị Thắm - vợ anh Bắc Hải. Trước khi ra đi, anh dặn chị tìm út, nhờ út lo cho anh vì hai mẹ con nghèo khó không biết làm sao.

Anh từng nói Út thương người lắm, sẽ không bỏ anh. Anh yên tâm an nghỉ. Em và các đồng nghiệp sẽ lo cho anh bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất”.

Diễn viên Bắc Hải đi diễn từ những năm 1990, từng hợp tác với Bảo Chung, Hồng Tơ, Duy Phương, đóng tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười. Nam diễn viên mắc nhiều bệnh như xơ gan, thoái hóa cột sống nặng.

Bài liên quan

Giải trí

Diễn viên Hiền Hạnh qua đời ở tuổi 38 sau khi sinh con

Diễn viên Lê Hiền Hạnh (quê Đà Nẵng), cô gái khuyết tật đóng thế trong phim "Đảo của dân ngụ cư" vừa qua đời ở tuổi 38, sau khi sinh con.

Thông tin này được chồng chị - anh Lê Ngọc Trung - xót xa cho biết. “Hạnh bị biến chứng sau sinh, khi sinh xong vẫn nằm với bé bình thường nhưng sau đó bị suy kiệt cơ tim không rõ nguyên nhân rồi mất”, anh nghẹn ngào.

Em bé vừa chào đời là bé gái. Chị Hiền Hạnh còn con gái lớn nữa. Tin chị mất khiến nhiều người xót thương cho chị và cả gia đình.

Xem chi tiết

Giải trí

Tiếc thương những nghệ sĩ qua đời năm 2025

Khán giả thương tiếc diễn viên Quý Bình, họa sĩ Lê Thiết Cương, diễn viên Tạ Am…qua đời trong năm 2025.

thietcuong1.jpg
Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời vào ngày 17/7 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Sinh thời, anh theo đuổi phong cách hội họa tối giản, viết sách. Ảnh: Tiền Phong.
thietcuong2.jpg
Năm tháng cuối đời, họa sĩ Lê Thiết Cương nỗ lực làm việc. Tháng 6/2025, anh ra mắt cuốn phê bình Trò chuyện với hội họa. Ảnh: Znews.
Xem chi tiết

Giải trí

NSƯT Mai Châu đóng phim “Chị Dậu” qua đời

NSƯT Mai Châu qua đời vào sáng ngày 24/5, từng đóng nhiều bộ phim: Sao Tháng Tám, Làng Vũ Đại ngày ấy, Lá ngọc cành vàng, Chị Dậu, Đêm hội Long Trì….

NSƯT Mai Châu qua đời vào sáng ngày 24/5, hưởng thọ 98 tuổi. "Mẹ của chúng tôi đã về với bố, đến thế giới vĩnh hằng, để lại cho chúng tôi nỗi tiếc thương vô hạn. Mẹ đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản... bắt đầu một cuộc hành trình mới ở thế giới bên kia. Một sự ra đi trong niềm kính trọng và an lành", bà Mạc Thu Hương - con dâu nghệ sĩ Mai Châu chia sẻ trên Dân Việt.

vietnamnet.png
NSƯT Mai Châu ngày trẻ. Ảnh: Vietnamnet.
Xem chi tiết

